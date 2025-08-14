Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS sınav sonuçları sorgulama 2025

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS sınav sonuçları sorgulama 2025

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS sınav sonuçları sorgulama 2025
Ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin açıklayacağı sonuçlar, adayların üniversite tercih süreçlerini şekillendirecek.

20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve saati merakla bekliyor.

ÖSYM’nin resmi takvimine göre sonuçlar bu hafta erişime açılacak ve adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek.

2025 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 DGS sonuçları, ÖSYM’nin resmi takvimine göre 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından öğrenebilecek.

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS sınav sonuçları sorgulama 2025 - 1. Resim

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak ancak sonuç açıklama saati konusunda henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Geçmiş yıllara bakıldığında sonuçlar sabah saatlerinde veya öğleden sonra erişime açılıyordu.

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS sınav sonuçları sorgulama 2025 - 2. Resim

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025

2025 DGS sonuçları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak veya ÖSYM’nin mobil uygulamasını kullanarak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuçlar, sayısal ve sözel bölümlerden alınan ham puanların standart puanlara dönüştürülmesiyle hesaplanacak ve Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) eklenerek yerleştirme puanı belirlenecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

