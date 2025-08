DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih süreci adayların gündeminde!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Temmuz 2025’te düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tercih sürecine dair detaylar, binlerce adayın gündeminde yer alıyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre 20 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen DGS’nin sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından öğrenebilecek.

Sonuçlar yalnızca 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geçerli olacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak ve geçmiş yıllara bakıldığında Eylül ayının ortasında, genellikle YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

2024 yılında tercihlerin 18-24 Eylül tarihleri arasında alındığı dikkate alındığında, 2025 için de benzer bir takvim öngörülüyor.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacak.

Tercih sürecinde, ÖSYM’nin yayımlayacağı 2025 DGS Tercih Kılavuzu’nda yer alan lisans programları ve kontenjanlar dikkate alınacak.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

DGS puanı, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan yetenek testindeki performans ile Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) birleştirilerek hesaplanıyor. Sayısal ve sözel bölümlerdeki doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülüyor. Ardından, bu standart puanlar ve ÖBP, ÖSYM’nin belirlediği katsayılarla (Tablo-A) çarpılarak DGS puanı oluşturuluyor.

ÖBP, ön lisans akademik not ortalamasının 0,8 ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. En düşük not (50) 40 ÖBP’ye, en yüksek not (100) ise 80 ÖBP’ye karşılık geliyor. Daha önce bir lisans programına yerleşen adayların ÖBP’si, 2025 DGS’de 0,45 katsayısı ile çarpılarak düşürülür.

Her iki testten en az 1 ham puan alamayan adayların DGS puanı hesaplanmaz.