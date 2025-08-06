Fenerbahçe peşindeydi! Anlaşma sağlandı: Bonservisi belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk transfer teklifine cevap vermediği haberleriyle gündeme gelen Nice oyuncusu Evann Guessand, Premier Lig ekibi Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardı. Fildişi Sahilli forvet için ödenecek bonservis bedeli ortaya çıktı.
Aston Villa, adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Evann Guessand'ı renklerine bağlıyor. Sağlık kontrolünden geçecek 24 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.
35 MİLYON EURO BONSERVİS
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Premier Lig kulübü, Nice forması giyen Fildişi Sahilli forvet için bonuslar dahil 35 milyon euro bonservis ödeyecek. Haberin detayında, Evann Guessand'ın Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
109 MAÇTA 21 GOL
Nice ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden 24 yaşındaki forvet, 109 karşılaşmada 21 gol ve 15 asistlik skor katkısı sundu. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 10 maça çıkan Evann Guessand, bir kez fileleri havalandırdı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş