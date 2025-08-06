Tarihi geçmiş ürün satan esnaftan zabıtaya tehdit: Şerefime seni vururum
Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnafa Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetimde bulundu. Esnaf, zabıta ekiplerini dükkandan kovarken, bir memuru da "Şerefime seni vururum" diyerek tehdit etti.
Gaziantep Şahinbey ilçesinde bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.
"ŞEREFİME SENİ VURURUM"
Duruma tepki gösteren market işletmecisi şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı. Hızını alamayan öfkeli esnaf, ardından da zabıta memurunu "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Gaziantep Valiliği, memurları tehdit eden 2 şahıs hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şahinbey ilçemizde 4 ve 5 Ağustos 2025 tarihlerinde denetim esnasında görevli zabıta memurlarına mukavemet gösteren ve memurları tehdit eden E.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında Emniyet Müdürlüğümüzün tahkikatı sonucu hukuki süreç başlatılmıştır"
Yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ve göz yummayacaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da şu ifadeleri kullandı:
"TEHDİTLER BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"
"Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"