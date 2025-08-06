Tarihi geçmiş ürün satan esnaftan zabıtaya tehdit: Şerefime seni vururum

Gaziantep Şahinbey ilçesinde bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.

"ŞEREFİME SENİ VURURUM"

Duruma tepki gösteren market işletmecisi şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı. Hızını alamayan öfkeli esnaf, ardından da zabıta memurunu "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği, memurları tehdit eden 2 şahıs hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şahinbey ilçemizde 4 ve 5 Ağustos 2025 tarihlerinde denetim esnasında görevli zabıta memurlarına mukavemet gösteren ve memurları tehdit eden E.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında Emniyet Müdürlüğümüzün tahkikatı sonucu hukuki süreç başlatılmıştır"

Yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ve göz yummayacaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da şu ifadeleri kullandı: