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Gaziantepliler kahvaltıda yiyordu, Adanalıların vazgeçilmezi oldu! Yapmadıkları çeşit kalmadı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep, Adana, Lezzet, Tasarım, Yenilik, Tatlı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazianteplilerin kahvaltıda tükettiği tescilli lezzeti katmeri Adanalıların yakın markajına girdi. Kent geneline bazı tatlıcılar çeşitlendirerek vatandaşların önüne sundu. Beğenildi ama "ilk biz yaptık" tartışmalarını da beraberinde getirdi...

Gaziantep'in tescilli lezzeti, yöre halkının vazgeçilmezi katmerin adı da tadı da sınırları aştı. 

Gaziantepliler kahvaltıda yiyordu, Adanalıların vazgeçilmezi oldu! Yapmadıkları çeşit kalmadı... - 1. Resim

ÇEŞİTLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Adana'da tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, müşterilerine geleneksel katmeri çeşitlendirerek waffle, çubuk, çöp şiş, simit, kare katmer olarak birçok çeşitte sundu.

Gaziantepliler kahvaltıda yiyordu, Adanalıların vazgeçilmezi oldu! Yapmadıkları çeşit kalmadı... - 2. Resim

ADANALILAR MÜDAVİMİ OLDU

Artık Adanalıların her gün keyifle tükettiği tatlı haline gelen katmer, kent genelindeki tatlıcılarında ilgisini çekti. Geyik'in yaptığı çubuk ve çöp şiş katmer artık birçok tatlıcı da satılır hale geldi.

Gaziantepliler kahvaltıda yiyordu, Adanalıların vazgeçilmezi oldu! Yapmadıkları çeşit kalmadı... - 3. Resim

TESCİLLİ ADANA BOMBASI DA YAPILDI

Öte yandan Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, katmer hamuruyla yapıp tescillediği 'Adana Bombası' tatlısına coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
İhlas Haber Ajansı muhabirlerine bilgi veren tatlıcı Zeynep Geyik, Adana'nın katmeri artık benimsediğini ve yöresel bir lezzet haline geldiğine dikkat çekerek, "Adana halkı katmeri çok sevdi ve Adana'mıza tanıttık. Klasikleşmiş katmerimizi yeniliklerimizle beraber çeşitlendirdik. Adana Bombası'na tescil belgesi aldık. Ayrıca çikolatalarını da çeşitlendirdik. Güzel dönüşler alıyoruz. Çocukların özellikle çubuk katmeri çok sevdi" dedi.

Gaziantepliler kahvaltıda yiyordu, Adanalıların vazgeçilmezi oldu! Yapmadıkları çeşit kalmadı... - 4. Resim

"İLK YAPAN BİZİZ, DEVAMINI DA GETİRECEĞİZ"

Adana'daki birçok tatlıcının da kendisinin yaptığı ürünleri menüsüne koyduğuna değinen Geyik, "Biz bu ürünleri çıkarttığımızdan bu yana birçok tatlıcı esnaf arkadaşlarımız da bizden görerek bu ürünleri yapmaya başladılar. Kendi menülerine de katmışlar. Açıkçası benim ürünümü kendi menülerine koymalarına da sevindim. Bunu ilk yapan biziz, devamını da getireceğiz, halen çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantepliler kahvaltıda yiyordu, Adanalıların vazgeçilmezi oldu! Yapmadıkları çeşit kalmadı... - 5. Resim

"MENÜ MENÜLÜKTEN ÇIKMIŞ, ANSİKLOPEDİ GİBİ"

Menülerinin artık ansiklopedi gibi kalın sayfalar haline döndüğünü vurgulayan Geyik, "Katmerlere ne yenilik yapabiliriz diye çalışmalarımız sürüyor. Yüze yakın çeşit ürünümüz var. Menü artık menülükten çıkmış bir ansiklopedi gibi olmuş. İnsanlar buraya geldiğinde ne yiyeceğini şaşırıyor ve her geldiklerinde yeni ürünler deniyorlar. Adana halkı artık katmeri benimsedi. Adana'mıza yeni tatlar, yeni lezzetler getirdik. Bunun için de seviniyoruz, mutluyuz" diye konuştu.

Gaziantepliler kahvaltıda yiyordu, Adanalıların vazgeçilmezi oldu! Yapmadıkları çeşit kalmadı... - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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