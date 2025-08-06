Barajı besliyordu, çorak tarlaya döndü! Teke Deresi'ni görenler tanıyamadı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kırklareli'nde, Kayalıköy Barajı'nı besleyen Teke Deresi aşırı sıcaklardan dolayı kurudu. Adeta kurak tarlaya dönen dere, merkeze bağlı Kayalı köy olmak üzere bölgede su sıkıntısına sebep oldu.
Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi bölgenin en kritik su kaynaklarından birini oluşturuyordu. Suyun kesilmesi, büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılayan besicileri de olumsuz etkiledi.
Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.
TEKE DERESİ
Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği görüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi