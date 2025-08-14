DGS'ye kaç kişi girdi, başvurdu? 2025 DGS'ye katılan aday sayısı

DGS 2025 sınavının ardından adaylar heyecanla sonuçları bekliyordu, merakla beklenen gün geldi. ÖSYM tarafından uygulanan sınav sonuçları bugün saat 10:00 sularında açıklandı. Akıllarda ise DGS'ye kaç kişinin başvurduğu sorusu yer aldı, Peki DGS'ye kaç kişi girdi? İşte o haberin detayları...

DGS NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıdır.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Temmuz'da uygulanan 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

2025 DGS'YE KATILAN ADAY SAYISI BELLİ OLDU MU?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte internette sınava kaç kişinin katıldığı araştırıldı. 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda uygulanan sınava 252 bin 685 aday başvurdu. Sınava giren kişi sayısı net olarak henüz duyurulmadı.