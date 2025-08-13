DGS sonuçları sorgulama ekranı: DGS ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS oturumu sayısal ve sözel oturum olmak üzere 20 Temmuz’da gerçekleşti.

Sınavın üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti ve adaylar odağını sonuç ekranına verdi. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih kılavuzu yayınlanacak. Peki, DGS ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sınav sonuçları tarihi…

DGS SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre DGS sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. DGS sınav sonuçlarının sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.



DGS sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesaplarından ve osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM'nin internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.



DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları da belli olacaktır. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puan bilgisi de verilecektir.