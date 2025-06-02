Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta, neden yok? 2 Haziran Show TV yayın akışı

Gündüz kuşağında ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı hafta içi her gün ekrana geliyor. 2 Haziran Pazartesi günü programı ekranda görmeyen izleyiciler Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme saat kaçta, neden yok merak ediliyor.

2024-25 sezonunda ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı Show TV ekranlarında hafta içi her gün ekrana geliyor. Gündüz kuşağında yakından takip edilen program 2 Haziran tarihinde ekrana gelmedi. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme saat kaçta, neden yok merak ediliyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat 15.00'te başlıyor ve yaklaşık iki saat sürüyor. Son olarak 30 Mayıs 2025 tarihinde ekrana gelen program 2 Haziran Pazartesi günü ekrana gelmedi. Program, Show TV yayın akışındaki saatinin yerine Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü yer aldı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME NEDEN YOK?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı 2 Haziran Pazartesi günü ekrana gelmedi. Son olarak 30 Mayıs Cuma günü yayınlana program, sezon finali yaparak yayın hayatını bu dönem için sonlandırdı. Programın eylül veya ekim ayında ekranlara geri döneceği düşünülüyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

12 Ocak 1974 doğumlu Didem Arslan Yılmaz, haber spikeri, muhabir ve sunucudur. Kadıköy Kız Lisesi'nden mezun olan Didem Arslan Yılmaz, 1992'de İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu.