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Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV yayın akışı 4 Haziran 2025 listesi paylaşıldı. Bugün televizyonda hangi yapımların olduğu bayram tatili nedeniyle araştırılıyor. Bugün Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler dizileri izleyicisiyle bir araya gelecek. Ayrıca TV8'de Survivor'ın yeni bölümü ekrana gelecek.

TV yayın akışında tüm listeler güncellendi. Bugün dizilerin yeni bölümlerinde izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Tv'de bugün Kanal D'de Eşref Rüya yeni bölüm, Kuruluş Osman sezon finali ve Sahipsizler yeni bölüm ekranlarda olacak. Aynı zamanda filmler de izleyicilerle bir araya gelecek. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı 4 Haziran 2025 Çarşamba!

Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı - 1. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:45 Türkler Çıldırmış Olmalı

00:15 Yedi Bela Hüsnü

02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

04:30 Kızılcık Şerbeti

Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı - 2. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:15 Kral Kaybederse

03:00 Kaderimin Oyunu

05:00 Aramızda Kalsın

Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı - 3. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı - 4. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

00:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:50 Seksenler

03:35 Teşkilat

Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı - 5. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kiracı

22:00 Çift Kişilik Oda

03:30 Adım Farah

04:30 Elkızı

06:00 Karagül

Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı - 6. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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