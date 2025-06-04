Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2025 20:12 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 20:12 - Güncelleme:

TV yayın akışı 4 Haziran 2025 listesi paylaşıldı. Bugün televizyonda hangi yapımların olduğu bayram tatili nedeniyle araştırılıyor. Bugün Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler dizileri izleyicisiyle bir araya gelecek. Ayrıca TV8'de Survivor'ın yeni bölümü ekrana gelecek.

TV yayın akışında tüm listeler güncellendi. Bugün dizilerin yeni bölümlerinde izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv'de bugün Kanal D'de Eşref Rüya yeni bölüm, Kuruluş Osman sezon finali ve Sahipsizler yeni bölüm ekranlarda olacak. Aynı zamanda filmler de izleyicilerle bir araya gelecek. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı 4 Haziran 2025 Çarşamba! SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 09:00 Aşk Laftan Anlamaz 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Yedi Bela Hüsnü 21:45 Türkler Çıldırmış Olmalı 00:15 Yedi Bela Hüsnü 02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 04:30 Kızılcık Şerbeti STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Güne Başlarken 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber 20:00 Sahipsizler 00:15 Kral Kaybederse 03:00 Kaderimin Oyunu 05:00 Aramızda Kalsın KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı 05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:45 Hangimiz Sevmedik 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:00 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:40 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı" 00:25 Mehmed: Fetihler Sultanı 02:50 Seksenler 03:35 Teşkilat NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kiracı 22:00 Çift Kişilik Oda 03:30 Adım Farah 04:30 Elkızı 06:00 Karagül TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Tuzak 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 08:30 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 İşte Benim Stilim 04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlgili Haber Bu akşam hangi diziler, filmler var? 31 Mayıs TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin