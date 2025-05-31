Bu akşam hangi diziler, filmler var? 31 Mayıs TV yayın akışı
31 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün Can Borcu, Survivor All Star, Prestij Meselesi, Güldür Güldür Show ve Gönül Dağı ekrana gelecek. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 31 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.
31 Mayıs Çumartesi günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 31 Mayıs TV yayın akışı ve bu akşam hangi diziler var belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?
Bu akşam 20.00'de ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de Beyoğlu Güzeli, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor All Star, NOW TV'de Prestij Meselesi ve Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programları ekrana gelecek. 31 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonunun başına geçen izleyiciler için dizi, film ve pek çok program arasından farklı seçenekler bulunuyor.
31 MAYIS TV YAYIN AKIŞI
ATV yayın akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
15:20 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
Kanal D
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız
Star TV
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Niyazi Gül Dörtnala
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Beyoğlu Güzeli
NOW TV
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Çift Kişilik Oda
16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çift Kişilik Oda
TV8
Show TV
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Allah Allah
14:45 Japon İşi
16:45 İyi Aile Çocuğu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1
06:55 Beni Böyle Sev
09:10 Yedi Numara
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
14:40 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı