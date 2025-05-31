Bu akşam hangi diziler, filmler var? 31 Mayıs TV yayın akışı

31 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün Can Borcu, Survivor All Star, Prestij Meselesi, Güldür Güldür Show ve Gönül Dağı ekrana gelecek. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 31 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.

31 Mayıs Çumartesi günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 31 Mayıs TV yayın akışı ve bu akşam hangi diziler var belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de Beyoğlu Güzeli, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor All Star, NOW TV'de Prestij Meselesi ve Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programları ekrana gelecek. 31 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonunun başına geçen izleyiciler için dizi, film ve pek çok program arasından farklı seçenekler bulunuyor.

31 MAYIS TV YAYIN AKIŞI

ATV yayın akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

15:20 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

Kanal D

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız

Star TV

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Niyazi Gül Dörtnala

14:30 Kral Kaybederse

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Beyoğlu Güzeli

NOW TV

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Çift Kişilik Oda

16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çift Kişilik Oda

TV8

Show TV

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Allah Allah

14:45 Japon İşi

16:45 İyi Aile Çocuğu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1

06:55 Beni Böyle Sev

09:10 Yedi Numara

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

14:40 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı