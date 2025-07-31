Doğum yardımı ödemeleri bugün yatacak mı? Bakan Özdemir Göktaş açıkladı

Doğum Yardımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sahibi annelere, canlı doğum sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tek seferlik olarak verilen bir devlet desteğidir. Bu yardım, ailelerin doğum sonrası masrafların azaltmayı amaçlamaktadır.

Peki, Doğum yardımı ödemeleri bugün yatacak mı? İşte tüm ayrıntılar...

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ BUGÜN YATACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü yatırılacağını açıkladı. Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Haziran ayındaki ödemeler 27 Haziran 2025 Cuma günü yapılmıştı.

DOĞUM YARDIMI 1. 2. VE 3. ÇOCUK PARASI NE KADAR VERİLİYOR?

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay).

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladığını belirtti.

Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum yardımlarının herhangi kriter yoktur. 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler doğum yardımından yararlanacak.

Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek annelerin hesabına yatırılacak.