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Dr Savan Günay neden öldü, kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dr Savan Günay neden öldü, kimdir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de yaşayan Dr Savan Günay, 14 Haziran tarihinde evinde ölü bulundu. Kanser hakkında yaptığı açıklamalarla tanınan Dr Savan Günay neden öldü merak edildi.

Alternatif tıp ve kanser tedavisi üzerine iddialı çalışmalarıyla tanınan Dr. Mustafa Savan Günay, Eskişehir’deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Savan Günay neden öldü, kimdir merak edildi.

DR SAVAN GÜNAY NEDEN ÖLDÜ?

Dr Savan Günay'ın yalnız yaşadığı dairede ölü bulunduğu öğrenildi. Kendisiyle iletişime geçemeyen bir arkadaşının ihbarı üzerine polis Savan Günay'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Olay yerinde darp veya dış müdahale izine rastlanmadı ancak kesin ölüm nedeni otopsi sonucu sonrası netleşecek.

SAVAN GÜNAY KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da doğan Savan Günay,  lisans eğitimine 1984 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladı. 1990 yılında doktor olan Günay, 1991'de Ankara Etimesgut Sağlık Grup Başkanlığına göreve başladı. 1992'de Antalya Devlet Hastanesi Acil Hekimliği görevini sürdürmesinin ardından bir yıl kadar mesleğine ara verdi. 

1994'te tıpta uzmanlık eğitimine devam eti. 1998 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Antalya Devlet Hastanesine tayin oldu. 2006 yılında kendi isteğiyle devlet memuriyetinden ayrılarak Antalya'da özelde çalıştı. Çeşitli gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı ve televizyonlarda sağlık programlarına katıldı. 

2020 yılında Eskişehir'e taşındı ve burada araştırmalarını sürdürdü.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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