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Düğünde takılan takılar kime aittir? Gelinin mi damadın mı? Yargıtay kararını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Düğünde takılan takılar kime aittir? Gelinin mi damadın mı? Yargıtay kararını açıkladı
Yargıtay Kararı, Düğün Takıları, Evlilik Hukuku, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yıllardır tartışılan bir konu olan düğün takıları kimin hakkı, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Yargıtay, Düğün takıları damadın mı, gelinin mi?" sorusuna son noktayı koydu. Peki, düğün takıları damadın mı, gelinin mi? Düğün takıları kimin hakkı?

Düğün takıları kime aittir, sorusuna cevap aranıyor. Yargıtay kararı, evliliklerin sona ermesi durumunda düğünde takılan altınların, dolarların ve Türk Liralarının kime ait kime ait olduğu tartışmalarına son verdi. Peki, düğün takıları damadın mı, gelinin mi? Düğün takıları kimin hakkı? Tüm merak edilenler haberimizde.

Düğünde takılan takılar kime aittir? Gelinin mi damadın mı? Yargıtay kararını açıkladı - 1. Resim

DÜĞÜN TAKILARI GELİNİN Mİ DAMADIN MI?

Düğünde takılanlar, artık sadece kadına ait olmayacak. Yargıtay, içtihat değişikliğine gitti. Türkiye'de Yargıtay'dan düğün takıları konusunda açıklama geldi. Konuyla ilgili Yargıtay'ın yaptığı içtihat değişikliğine göre, bundan böyle damada takılanlar damadın, geline takılanlar ise gelinin olacak. Kararda belirleyici olan kriter ise takıların kişisel kullanıma uygunluğu oldu. Kadına özgü olan bilezik, küpe ve kolye gibi takılar kadına ait olacak.

Takıların kime ait olduğunun belirlenmesinde düğün videoları ve fotoğrafları incelenerek bir liste oluşturulacak. 

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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