Dünya Boks Şampiyonası 2025 hangi kanalda, kimler katılacak? Yarın İngiltere'de başlıyor!

- Güncelleme:
Dünya Boks Şampiyonası 2025 hangi kanalda, kimler katılacak heyecanla araştırılıyor. 2025 Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere’nin Liverpool kentinde yarın start alıyor. Kadın ve erkek sporcuların ilk kez aynı turnuvada mücadele edeceği organizasyon, 65’ten fazla ülkeden 550’nin üzerinde boksörü ağırlayacak. Şampiyona Los Angeles 2028 Olimpiyatları yolunda kritik puanları belirleyecek.

Dünya Boks Şampiyonası 2025 hangi kanalda, kimler katılacak soruları turnuva öncesi gündemde yer buldu. Şampiyona Liverpool’daki M&S Bank Arena’da yarın başlıyor. Toplam 20 sıklette gerçekleşecek müsabakalar, kadın ve erkek boksörlerin tarihte ilk kez aynı şampiyonada ringe çıkmasına sahne olacak.

Dünya Boks Şampiyonası 2025 hangi kanalda, kimler katılacak? Yarın İngiltere'de başlıyor! - 1. Resim

DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI 2025 HANGİ KANALDA?

2025 Dünya Boks Şampiyonası’nın maçları henüz hangi kanaldan yayınlanacağı resmi olarak açıklanmadı. Turnuvanın TRT Spor üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. 2025 Dünya Boks Şampiyonası canlı yayın bilgileri paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

Dünya Boks Şampiyonası 2025 hangi kanalda, kimler katılacak? Yarın İngiltere'de başlıyor! - 2. Resim

DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI 2025 KİMLER KATILACAK?

Organizasyona 65’ten fazla ülkeden 550’den fazla boksör katılacak.

Türkiye’yi temsil edecek isimler arasında kadınlarda Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer, Busenaz Sürmeneli, Sema Çalışkan, Büşra Işıldar, Elif Güneri ve Şeyma Düztaş yer alıyor.

Erkeklerde ise Samet Gümüş, Tolga Kaya, Mehmethan Çınar, Ahmet Pekel, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı, Kaan Aykutsun, Samet Ersoy, Emrah Yaşar ve Mücahit İlyas mücadele edecek.

Turnuva, toplam 20 farklı sıklette madalyaların dağıtılmasına sahne olacak.

Dünya Boks Şampiyonası 2025 hangi kanalda, kimler katılacak? Yarın İngiltere'de başlıyor! - 3. Resim

DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI 2025 NE ZAMAN?

2025 Dünya Boks Şampiyonası 4 Eylül 2025’te başlayacak ve 14 Eylül’de yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.

Dünya Boks Şampiyonası 2025 hangi kanalda, kimler katılacak? Yarın İngiltere'de başlıyor! - 4. Resim

DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI 2025 NEREDE YAPILACAK?

2025 Dünya Boks Şampiyonası İngiltere’nin Liverpool kentinde, M&S Bank Arena’da düzenlenecek.

