Her yıl 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların dünya genelinde karşılaştığı hak ihlallerine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi kabul ettiği bu tarih, her çocuğun korunması, desteklenmesi ve haklarından eşit biçimde yararlanması gerektiğini hatırlatıyor. Bu özel günde çocuk haklarına dikkat çekmek isteyenler için kısa ve anlamlı Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları derledik.

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Çocuk Hakları, tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma, oyun, fiziksel/psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda hayat mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım;"Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak ilan edilmiştir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Her çocuğun eşit fırsatlarla öğrenme, kendini özgürce ifade etme ve potansiyelini keşfetme hakkına sahip olduğu bir dünya için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun."

"Her çocuğun sevgiyle, güvenle ve umutla büyümesi ortak gayemizdir. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun."

"Dünyanın neresinde olursa olsun, her çocuğun sesi duyulmalı, hakları korunmalı ve çocukluğu güvence altına alınmalıdır. Gözyaşlarının değil, gülüşlerinin çoğaldığı bir dünya dileğiyle… 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun."

Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? Çocuk Hakları Günü mesajları

"Dünyayı verelim çocuklara…Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve özgür bir hayat sürmesini; yarınlarımızı umutla aydınlatmasını istiyoruz.20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, hep birlikte umut olalım. "

"Tüm çocukların eğitim, sağlık, beslenme gibi temel haklarını korumak için projeler üretiyoruz. Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlarız."

Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? Çocuk Hakları Günü mesajları

"Çocuklarımız güçlü geleceğimizin teminatı; dünyamızın huzurudur 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. "

"Tüm çocuklarımızın eşit haklarla, sağlıkla, huzurla ve umutla büyüdüğü yarınlar dileğiyle…20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. "

"Her çocuğun sevgiyle büyümeye, eğitim almaya, güvende olmaya, eşit fırsatlara sahip olmaya ve özgürce hayaller kurmaya hakkı vardır. Çocukların haklarının korunduğu, mutlu ve umut dolu bir gelecek dileğiyle…

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!"

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