Dünya Uzay Haftası ne zaman? Google Dünya Uzay Haftası'nı doodle tasarımı ile hatırlattı

Google Dünya Uzay Haftası'nı doodle tasarımı ile bir kez daha hatırlattı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından hatırlatılan Dünya Uzay Haftası, uluslararası düzeyde kutlanan bir bilim ve teknoloji haftasıdır. Peki, Dünya Uzay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor?

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Google, insanlığın roketleri yere indirme başarısını ana sayfasındaki bir illüstrasyonla kutluyor.Bugünkü Google Doodle’ında, teknoloji şirketinin logosu Rosebud Bulutsusu’nun ışıltılı görüntüsünün üzerinde yer alıyor. NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından çekilen bu görüntüdeki yıldızlar, arama motorunun ana sayfasında aralıklarla parıldıyor.

Bu yılki Dünya Uzay Haftası,"Roket Devrimi" teması, insanlığın son on yılı aşkın sürede uzay uçuşları alanında kaydettiği büyük ilerlemeleri öne çıkarıyor. Amaç, dünya genelinde uzayla ilgili etkinlikler ve kutlamalar aracılığıyla sektör liderlerini, uzay ajanslarını, eğitim kurumlarını, öğrencileri ve uzay meraklılarını bir araya getirmek.

Dünya Uzay Haftası ne zaman? Google Dünya Uzay Haftasını doodle tasarımı ile hatırlattı

DÜNYA UZAY HAFTASI NE ZAMAN?

Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanan hafta. 1999'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Uzay Haftası, insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret etmektedir.Bunlardan ilki 4 Ekim 1957'de dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'in uzaya fırlatılması ve böylece uzay keşfinin yollarının açılması, ikincisi ise 10 Ekim 1967'de kısa adı ile Uzay Antlaşması olarak bilinen Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı için Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması'nın yürürlüğe girmesidir.

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