Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Yükseköğretim oranlarına göre hazırlanan küresel rapor, en eğitimli 36 ülkeyi sıralayarak ülkelerin yükseköğretime sahip nüfus oranları karşılaştırıldı. Türkiye bu sıralamada kaçıncı sırada? İşte en eğitimli 36 ülke...
CBRE Research tarafından kapsamlı bir sıralama hazırlandı. Dünya genelinde 25-64 yaş arası bireylerin eğitim düzeyini inceledi. 36 ülkenin değerlendirildiği çalışmada, yükseköğretim mezunu oranı en yüksek ülkeler tek tek sıralandı.
Araştırmaya göre, ilk 10’da yalnızca beş Avrupa ülkesi yer bulabildi. Sıralamaya bakıldığında, yükseköğretime erişimde ülkeler arasındaki eşitsizlikleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu tablo içindeki yeri ise dikkat çekti.
Araştırma sonuçlarına göre, üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip bireylerin oranlarının, ülkelerin inovasyon gücü ve verimlilik performansıyla güçlü bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca eğitimli iş gücünün arttığı ülkelerde ekonomik ve teknolojik atılımlar öne çıkıyor.
YÜKSEK EĞİTİM ORANIYLA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER BELLİ OLDU! TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKİ YERİ NEREDE?
CBRE Research tarafından yayımlanan raporda yüksek eğitim oranıyla öne çıkan ülkeler arasında Türkiye 27.sıradadır.
36 - ÇİN
Nüfusun %12,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (88,1 milyon kişi)
35 - HİNDİSTAN
Nüfusun %14,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (139,4 milyon kişi)
34 - ROMANYA
Nüfusun %16,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,3 milyon kişi)
33 - RUSYA
Nüfusun %16,6’sı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (23,8 milyon kişi)
32 - KOLOMBİYA
Nüfusun %16,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,8 milyon kişi)
26 - ÇEKYA
Nüfusun %27,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,9 milyon kişi)
25 - FRANSA
Nüfusun %28,0’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (11,9 milyon kişi)
24 - AVUSTURYA
Nüfusun %28,1’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,8 milyon kişi)
23 - İSPANYA
Nüfusun %28,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (9,2 milyon kişi)
22 - PORTEKİZ
Nüfusun %29,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)
21 - YENİ ZELANDA
Nüfusun %30,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,7 milyon kişi)
20 - ALMANYA
Nüfusun %32,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (17,7 milyon kişi)
19 - HONG KONG
Nüfusun %34,0’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,5 milyon kişi)
18 - İNGİLTERE
Nüfusun %34,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (13,4 milyon kişi)
17 - FİNLANDİYA
Nüfusun %35,6’sı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,3 milyon kişi)
16 - İSVEÇ
Nüfusun %36,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,8 milyon kişi)
15 - KANADA
Nüfusun %37,1’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (14,8 milyon kişi)
14 - DANİMARKA
Nüfusun %37,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)
13 - NORVEÇ
Nüfusun %38,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)
12 - TAYVAN
Nüfusun %38,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,6 milyon kişi)
11 - GÜNEY KORE
Nüfusun %39,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (14,4 milyon kişi)
10 - JAPONYA
Nüfusun %39,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (20,0 milyon kişi)
9 - İSRAİL
Nüfusun %39,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,2 milyon kişi)
8 - AVUSTRALYA
Nüfusun %39,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,9 milyon kişi)
7 - ABD
Nüfusun %40,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (78,2 milyon kişi)
6 - HOLLANDA
Nüfusun %43,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,8 milyon kişi)
5 - BELÇİKA
Nüfusun %43,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,3 milyon kişi)
4 - İSVİÇRE
Nüfusun %44,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,3 milyon kişi)
3 - SİNGAPUR
Nüfusun %46,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,3 milyon kişi)
2 - LÜKSEMBURG
Nüfusun %46,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (0,2 milyon kişi)
1 - İRLANDA
Nüfusun %52,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,8 milyon kişi)