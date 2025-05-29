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Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim oranlarına göre hazırlanan küresel rapor, en eğitimli 36 ülkeyi sıralayarak ülkelerin yükseköğretime sahip nüfus oranları karşılaştırıldı. Türkiye bu sıralamada kaçıncı sırada? İşte en eğitimli 36 ülke...

CBRE Research tarafından kapsamlı bir sıralama hazırlandı. Dünya genelinde 25-64 yaş arası bireylerin eğitim düzeyini inceledi. 36 ülkenin değerlendirildiği çalışmada, yükseköğretim mezunu oranı en yüksek ülkeler tek tek sıralandı.

Araştırmaya göre, ilk 10’da yalnızca beş Avrupa ülkesi yer bulabildi. Sıralamaya bakıldığında, yükseköğretime erişimde ülkeler arasındaki eşitsizlikleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu tablo içindeki yeri ise dikkat çekti. 

Araştırma sonuçlarına göre, üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip bireylerin oranlarının, ülkelerin inovasyon gücü ve verimlilik performansıyla güçlü bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca eğitimli iş gücünün arttığı ülkelerde ekonomik ve teknolojik atılımlar öne çıkıyor. 

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 1. Resim

YÜKSEK EĞİTİM ORANIYLA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER BELLİ OLDU! TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKİ YERİ NEREDE?

CBRE Research tarafından yayımlanan raporda yüksek eğitim oranıyla öne çıkan ülkeler arasında Türkiye 27.sıradadır.

36 - ÇİN

Nüfusun %12,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (88,1 milyon kişi)

35 - HİNDİSTAN

Nüfusun %14,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (139,4 milyon kişi)

34 - ROMANYA

Nüfusun %16,2’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,3 milyon kişi)

33 - RUSYA

Nüfusun %16,6’sı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (23,8 milyon kişi)

32 - KOLOMBİYA

Nüfusun %16,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,8 milyon kişi)

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 2. Resim

26 - ÇEKYA

Nüfusun %27,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,9 milyon kişi)

25 - FRANSA

Nüfusun %28,0’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (11,9 milyon kişi)

24 - AVUSTURYA

Nüfusun %28,1’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,8 milyon kişi)

23 - İSPANYA

Nüfusun %28,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (9,2 milyon kişi)

22 - PORTEKİZ

Nüfusun %29,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 3. Resim

21 - YENİ ZELANDA

Nüfusun %30,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,7 milyon kişi)

20 - ALMANYA

Nüfusun %32,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (17,7 milyon kişi)

19 - HONG KONG

Nüfusun %34,0’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,5 milyon kişi)

18 - İNGİLTERE

Nüfusun %34,8’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (13,4 milyon kişi)

17 - FİNLANDİYA

Nüfusun %35,6’sı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,3 milyon kişi)

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 4. Resim

16 - İSVEÇ

Nüfusun %36,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,8 milyon kişi)

15 - KANADA

Nüfusun %37,1’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (14,8 milyon kişi)

14 - DANİMARKA

Nüfusun %37,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)

13 - NORVEÇ

Nüfusun %38,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,0 milyon kişi)

12 - TAYVAN

Nüfusun %38,9’u lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,6 milyon kişi)

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 5. Resim

11 - GÜNEY KORE

Nüfusun %39,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (14,4 milyon kişi)

10 - JAPONYA

Nüfusun %39,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (20,0 milyon kişi)

9 - İSRAİL

Nüfusun %39,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,2 milyon kişi)

8 - AVUSTRALYA

Nüfusun %39,7’si lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,9 milyon kişi)

7 - ABD

Nüfusun %40,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (78,2 milyon kişi)

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 6. Resim

6 - HOLLANDA

Nüfusun %43,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (6,8 milyon kişi)

5 - BELÇİKA

Nüfusun %43,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,3 milyon kişi)

4 - İSVİÇRE

Nüfusun %44,5’i lisans veya daha yüksek dereceye sahip (3,3 milyon kişi)

3 - SİNGAPUR

Nüfusun %46,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (2,3 milyon kişi)

2 - LÜKSEMBURG

Nüfusun %46,0’ı lisans veya daha yüksek dereceye sahip (0,2 milyon kişi)

1 - İRLANDA

Nüfusun %52,4’ü lisans veya daha yüksek dereceye sahip (1,8 milyon kişi)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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