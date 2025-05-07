Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2025! Türkiye kaçıncı sırada?

Global Firepower 2025 yılı verilerine göre dünyanın en güçlü orduları sıralaması belli oldu. Asker sayısı, savunma bütçesi ve teknolojik alt yapı gibi 60'tan fazla kriter sıralamayı belirlemede rol oynuyor. Türkiye askeri güç olarak dünya sıralamasındaki yeri de merak ediliyor.

145 ülkenin askeri gücü 60'tan fazla faktörle değerlendirilerek dünyanın en güçlü orduları sıralandı. Türkiye, savunma sanayiine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Hindistan ve Pakistan gibi bölgesel rakiplerde listede üst sıralarda yer alıyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI SIRALAMASI 2025

Global Firepover Index 2025'e göre, ABD 0.0744 güç endeksi skoruyla dünyanın en güçlü ordusunda ilk sırada yer alıyor. Ardından Rusya ve Çin geliyor.

Sıralama; personel, ekipman, finans, lojistik ve coğrafi gibi 60'tan fazla faktör göz önünde bulundurularak sıralama yapılıyor.

Sıra Ülke PowerIndex 1 ABD 0.0744 2 Rusya 0.0788 3 Çin 0.0788 4 Hindistan 0.1184 5 Güney Kore 0.1656 6 Birleşik Krallık 0.1785 7 Fransa 0.1878 8 Japonya 0.1839 9 Türkiye 0.1902 10 İtalya 0.2164 11 Brezilya 0.2415 12 Pakistan 0.2513 13 Endonezya 0.2557 14 Almanya 0.2601 15 İsrail 0.2661 16 İran 0.3048 17 İspanya 0.3242 18 Avustralya 0.3298 19 Mısır 0.3427 20 Ukrayna 0.3755

İlgili Haber Pakistan ve Hindistan askeri güç karşılaştırması!

TÜRKİYE ASKERİ GÜCÜ DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, yayımlanan sıralamaya göre 145 ülke arasından 9. sırada yer alıyor. İlk 10'da yer alan Türkiye'nin güç endeks skoru 0.1902 olarak belirlendi.

NATO'ya üye en güçlü ordulardan biri olan Türkiye'nin bin 65 askeri uçak 3 bin 102 tank ve 374 deniz gücüyle güç olarak öne çıkıyor. Savunma sanayii yapılan yatırımlarla güçlendirilirken askeri personelinin 700 binin üzerinde olması büyük bir güç sağlıyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSU ABD

ABD, 0,744 güç endeksiyle dünyanın en güçlü orduları arasında birinci sıradadır. 13,208 uçak, uçak gemileri ve 900 milyar dolarlık savunma bütçesiyle lider konumda.

Sıralamada Hindistan dördüncü iken Pakistan on ikinci sıralamada yer alıyor.