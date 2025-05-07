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Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2025! Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2025! Türkiye kaçıncı sırada?
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Global Firepower 2025 yılı verilerine göre dünyanın en güçlü orduları sıralaması belli oldu. Asker sayısı, savunma bütçesi ve teknolojik alt yapı gibi 60'tan fazla kriter sıralamayı belirlemede rol oynuyor. Türkiye askeri güç olarak dünya sıralamasındaki yeri de merak ediliyor.

145 ülkenin askeri gücü 60'tan fazla faktörle değerlendirilerek dünyanın en güçlü orduları sıralandı. Türkiye, savunma sanayiine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Hindistan ve Pakistan gibi bölgesel rakiplerde listede üst sıralarda yer alıyor. 

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI SIRALAMASI 2025

Global Firepover Index 2025'e göre, ABD 0.0744 güç endeksi skoruyla dünyanın en güçlü ordusunda ilk sırada yer alıyor. Ardından Rusya ve Çin geliyor. 

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2025! Türkiye kaçıncı sırada? - 1. Resim

Sıralama; personel, ekipman, finans, lojistik ve coğrafi gibi 60'tan fazla faktör göz önünde bulundurularak sıralama yapılıyor.

SıraÜlkePowerIndex
1ABD0.0744
2Rusya0.0788
3Çin0.0788
4Hindistan0.1184
5Güney Kore0.1656
6Birleşik Krallık0.1785
7Fransa0.1878
8Japonya0.1839
9Türkiye0.1902
10İtalya0.2164
11Brezilya0.2415
12Pakistan0.2513
13Endonezya0.2557
14Almanya0.2601
15İsrail0.2661
16İran0.3048
17İspanya0.3242
18Avustralya0.3298
19Mısır0.3427
20Ukrayna0.3755

TÜRKİYE ASKERİ GÜCÜ DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, yayımlanan sıralamaya göre 145 ülke arasından 9. sırada yer alıyor. İlk 10'da yer alan Türkiye'nin güç endeks skoru 0.1902 olarak belirlendi. 

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2025! Türkiye kaçıncı sırada? - 2. Resim

NATO'ya üye en güçlü ordulardan biri olan Türkiye'nin bin 65 askeri uçak 3 bin 102 tank ve 374 deniz gücüyle güç olarak öne çıkıyor. Savunma sanayii yapılan yatırımlarla güçlendirilirken askeri personelinin 700 binin üzerinde olması büyük bir güç sağlıyor. 

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2025! Türkiye kaçıncı sırada? - 3. Resim

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSU ABD

ABD, 0,744 güç endeksiyle dünyanın en güçlü orduları arasında birinci sıradadır. 13,208 uçak, uçak gemileri ve 900 milyar dolarlık savunma bütçesiyle lider konumda. 

Sıralamada Hindistan dördüncü iken Pakistan on ikinci sıralamada yer alıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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