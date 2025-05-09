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Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye’de listede var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye’de listede var
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı Mutlu Şehir Endeksi raporu açıklandı. Güncellenen veriler sonrası Türkiye'den 3 şehirde listede yer aldı. Kopenhag ise en mutlu şehir oldu.

2025 Mutlu Şehir Endeksi, yönetişim, çevre, ekonomi, sağlık, ulaşım ve vatandaş katılımı gibi 82 göstergeyle dünya şehirlerini sıraladı.

DÜNYANIN EN MUTLU ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI

Kopenhag, 1039 puanla 2025 Mutlu Şehir Endeksi’nde lider oldu. Yeşil ulaşım, evrensel sağlık hizmetleri ve iş-özel hayat dengesiyle öne çıktı.

Dünyanın en mutlu şehirleri 2025
Kopenhag

Zürih (993 puan) ve Singapur (979 puan), eğitim, güvenlik ve ekonomik inovasyonla ilk üçe yerleşti.

Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye’de listede var - 2. Resim
Singapur

Aarhus, Anvers ve Seul, kültürel zenginlik ve teknolojiyle takip etti. 

Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye’de listede var - 3. Resim
Seul

İşte dünyanın en mutlu 10 şehri: 

SıraŞehirÜlkeToplam PuanÖne Çıkan Özellikler
1KopenhagDanimarka1039Sürdürülebilirlik, evrensel sağlık, yeşil ulaşım, yüksek hayat kalitesi
2Zürihİsviçre993Zenginlik, etkili altyapı, uygun fiyatlı eğitim ve sağlık hizmetleri
3SingapurSingapur979Güvenlik, yeşil ulaşım, düşük işsizlik, ekonomik inovasyon
4AarhusDanimarka958Eğitim, iş-özel hayat dengesi, temiz hava, erişilebilir sağlık
5AnversBelçika956Kültürel zenginlik, ekonomik canlılık, çevresel sürdürülebilirlik
6SeulGüney Kore942Teknolojik altyapı, eğitim olanakları, sağlık hizmetleri
7Stockholmİsveç941Çevre dostu politikalar, eğitim sistemi, hayat kalitesi
8TaipeiTayvan936Sağlık hizmetleri, eğitim, ekonomik fırsatlar
9MünihAlmanya931Altyapı, sağlık hizmetleri, ekonomik istikrar
10RotterdamHollanda920Kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, hayat kalitesi

TÜRKİYE’DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE

Türkiye’den İstanbul 127., İzmir 143., Ankara 198. sırada yer aldı.

Dünyanın en mutlu şehirleri İstanbul kaçıncı sırada?
İstanbul

İstanbul, turizm ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekerken altyapı ve ulaşım sorunları sıralamasını düşürdü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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