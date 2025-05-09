Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye’de listede var
2025 yılı Mutlu Şehir Endeksi raporu açıklandı. Güncellenen veriler sonrası Türkiye'den 3 şehirde listede yer aldı. Kopenhag ise en mutlu şehir oldu.
2025 Mutlu Şehir Endeksi, yönetişim, çevre, ekonomi, sağlık, ulaşım ve vatandaş katılımı gibi 82 göstergeyle dünya şehirlerini sıraladı.
DÜNYANIN EN MUTLU ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI
Kopenhag, 1039 puanla 2025 Mutlu Şehir Endeksi’nde lider oldu. Yeşil ulaşım, evrensel sağlık hizmetleri ve iş-özel hayat dengesiyle öne çıktı.
Zürih (993 puan) ve Singapur (979 puan), eğitim, güvenlik ve ekonomik inovasyonla ilk üçe yerleşti.
Aarhus, Anvers ve Seul, kültürel zenginlik ve teknolojiyle takip etti.
İşte dünyanın en mutlu 10 şehri:
|Sıra
|Şehir
|Ülke
|Toplam Puan
|Öne Çıkan Özellikler
|1
|Kopenhag
|Danimarka
|1039
|Sürdürülebilirlik, evrensel sağlık, yeşil ulaşım, yüksek hayat kalitesi
|2
|Zürih
|İsviçre
|993
|Zenginlik, etkili altyapı, uygun fiyatlı eğitim ve sağlık hizmetleri
|3
|Singapur
|Singapur
|979
|Güvenlik, yeşil ulaşım, düşük işsizlik, ekonomik inovasyon
|4
|Aarhus
|Danimarka
|958
|Eğitim, iş-özel hayat dengesi, temiz hava, erişilebilir sağlık
|5
|Anvers
|Belçika
|956
|Kültürel zenginlik, ekonomik canlılık, çevresel sürdürülebilirlik
|6
|Seul
|Güney Kore
|942
|Teknolojik altyapı, eğitim olanakları, sağlık hizmetleri
|7
|Stockholm
|İsveç
|941
|Çevre dostu politikalar, eğitim sistemi, hayat kalitesi
|8
|Taipei
|Tayvan
|936
|Sağlık hizmetleri, eğitim, ekonomik fırsatlar
|9
|Münih
|Almanya
|931
|Altyapı, sağlık hizmetleri, ekonomik istikrar
|10
|Rotterdam
|Hollanda
|920
|Kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, hayat kalitesi
TÜRKİYE’DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE
Türkiye’den İstanbul 127., İzmir 143., Ankara 198. sırada yer aldı.
İstanbul, turizm ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekerken altyapı ve ulaşım sorunları sıralamasını düşürdü.