Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye’de listede var

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 17:24 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 17:25 - Güncelleme:

2025 yılı Mutlu Şehir Endeksi raporu açıklandı. Güncellenen veriler sonrası Türkiye'den 3 şehirde listede yer aldı. Kopenhag ise en mutlu şehir oldu.

2025 Mutlu Şehir Endeksi, yönetişim, çevre, ekonomi, sağlık, ulaşım ve vatandaş katılımı gibi 82 göstergeyle dünya şehirlerini sıraladı. DÜNYANIN EN MUTLU ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI Kopenhag, 1039 puanla 2025 Mutlu Şehir Endeksi’nde lider oldu. Yeşil ulaşım, evrensel sağlık hizmetleri ve iş-özel hayat dengesiyle öne çıktı. Kopenhag Zürih (993 puan) ve Singapur (979 puan), eğitim, güvenlik ve ekonomik inovasyonla ilk üçe yerleşti. Singapur Aarhus, Anvers ve Seul, kültürel zenginlik ve teknolojiyle takip etti. Seul İşte dünyanın en mutlu 10 şehri: Sıra Şehir Ülke Toplam Puan Öne Çıkan Özellikler 1 Kopenhag Danimarka 1039 Sürdürülebilirlik, evrensel sağlık, yeşil ulaşım, yüksek hayat kalitesi 2 Zürih İsviçre 993 Zenginlik, etkili altyapı, uygun fiyatlı eğitim ve sağlık hizmetleri 3 Singapur Singapur 979 Güvenlik, yeşil ulaşım, düşük işsizlik, ekonomik inovasyon 4 Aarhus Danimarka 958 Eğitim, iş-özel hayat dengesi, temiz hava, erişilebilir sağlık 5 Anvers Belçika 956 Kültürel zenginlik, ekonomik canlılık, çevresel sürdürülebilirlik 6 Seul Güney Kore 942 Teknolojik altyapı, eğitim olanakları, sağlık hizmetleri 7 Stockholm İsveç 941 Çevre dostu politikalar, eğitim sistemi, hayat kalitesi 8 Taipei Tayvan 936 Sağlık hizmetleri, eğitim, ekonomik fırsatlar 9 Münih Almanya 931 Altyapı, sağlık hizmetleri, ekonomik istikrar 10 Rotterdam Hollanda 920 Kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, hayat kalitesi TÜRKİYE’DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE Türkiye’den İstanbul 127., İzmir 143., Ankara 198. sırada yer aldı. İstanbul İstanbul, turizm ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekerken altyapı ve ulaşım sorunları sıralamasını düşürdü. İlgili Haber 28 şehir yavaş yavaş çöküyor: Bilim insanları haritayla açıkladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan