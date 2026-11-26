2026 DUS 2. dönem sonuçları için adayların bekleyişi sona eriyor. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, uzmanlık eğitimi için kullanacakları puanları öğrenebilecek. Peki, DUS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-DUS 2. sınavının ardından sonuçların açıklanmasına ilişkin süreç devam ediyor. Diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların yanı sıra STS Diş Hekimliği sınavına katılanlar da ÖSYM'den yapılacak resmi duyuruyu bekliyor.

DUS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci dönemine ilişkin sonuç tarihi yer alıyor. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-DUS 2. Dönem sınavının sonuçları, 26 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları da aynı gün adayların erişimine açılacak. DUS sonuçlarının açıklanmasının ardından uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin duyuruları takip edecek.

DUS saat kaçta açıklanacak? 2026 DUS sonuçları bugün belli oluyor

DUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 DUS 2. dönem sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adayların sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak ilgili sınavın sonuç ekranını seçmeleri gerekecek. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

DUS sonuç belgesinde adayların Temel Bilimler ve Klinik Bilimler testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, sınav puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler yer alacak. ÖSYM aday şifresini unutan adaylar ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden şifre yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Uzmanlık eğitimi için tercih yapacak adayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu ve kontenjan bilgilerini takip etmeleri gerekecek.

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