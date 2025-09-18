Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başladı. Kupada ikinci tur maçında Düzce Cam Düzcespor ile Atko Grup Pendikspor mücadelesi olacak.

İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp bir üst tura çıkmak istiyor. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, elinden gelen mücadeleyi gösterecek. Peki, "Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte tüm ayrıntılar...

DÜZCESPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 14.30'da başlayacak.

DÜZCESPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı 18 Temmuz Stadyumunda gerçekleşecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakemi Ersin Erbay ve Anıl Çiftçi olacak. Kadroların maça son bir saat kala açıklanması bekleniyor.