Ebrar Karabakan kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Eşref Rüya'da Nisan'ın kız kardeşi Afra'yı Ebrar Karabakan oynuyor. Oyunculuğuyla dikkat çeken Ebrar Karabakan oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor.
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Afra karakterini oynayan Ebrar Karabakan izleyicilerin ilgisini topluyor.
EBRAR KARABAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
2006 yılında İstanbul'da doğan Ebrar Karabakan,19 yaşındadır. Sosyal medya fenomeni olan genç oyuncu, kariyerine 2023 yılında TRT 1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinde başladı.
EŞREF RÜYA AFRA KİMDİR, GERÇEK ADI NE?
Eşref Rüya dizisinde Afra karakterini Ebrar Karabakan oynuyor. Nisan'ın havai kız kardeşi Afra, moda tasarım bölümünde okuyor.
EBRAR KARABAKAN OYNADIĞI DİZİLER
Benim Güzel Ailem 2023
İstanbul Ansiklopedisi 2025
Eşref Rüya 2025
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan