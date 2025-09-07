Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar'ın hayatı ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Eda Erdem ve Erdem Dündar, 24 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’daki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan nikah töreniyle dünya evine girmişti.

Peki, Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor? İşte Erdem Dündar hakkında merak edilenler.

EDA ERDEM'İN EŞİ ERDEM DÜNDAR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Yaklaşık 42 yaşında olduğu bilinen Erdem Dündar'ın Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olduğu biliniyor. Eda Erdem’in hem kulüp hem de milli takım kariyerine yakından destek veren Dündar, eşine spor etkinliklerinde de sıkça eşlik ediyor.

Erdem Dündar, özel sektörde çalışıyor. Denizcilik alanında faaliyet gösteren Dündar, kariyerini medyadan uzak bir şekilde sürdürüyor. Dündar, aynı zamanda golf sporuyla da ilgileniyor.

EDA ERDEM HAYATI VE KARİYERİ

Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987’de İstanbul’da doğdu. Voleybol kariyerine 2000 yılında Beşiktaş altyapısında başlayan Erdem, 2004 yılında Beşiktaş A takımına yükseldi ve son iki sezonunda kaptanlık yaptı.

2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Erdem, 2008-09, 2009-10 ve 2010-11 sezonlarında üst üste üç lig şampiyonluğu kazandı. Ayrıca, 2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda “En İyi Servis Atan Oyuncu” ödülünü alarak uluslararası arenada adını duyurdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 2005 yılından bu yana forma giyen Eda Erdem, 300’den fazla maçta görev aldı.