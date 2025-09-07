Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor?

Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eda Erdem&#039;in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor?
Voleybol, Eda Erdem, Spor, Medya, Denizcilik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ile 2011 yılında dünya evine giren Erdem Dündar'ın hayatı ve mesleki kariyeri araştırılıyor. Arama motorlarında, "Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor?" soruları öne çıkıyor.

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar'ın hayatı ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Eda Erdem ve Erdem Dündar, 24 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’daki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan nikah töreniyle dünya evine girmişti. 

Peki, Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor? İşte Erdem Dündar hakkında merak edilenler.

Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor? - 1. Resim

EDA ERDEM'İN EŞİ ERDEM DÜNDAR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Yaklaşık 42 yaşında olduğu bilinen Erdem Dündar'ın Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olduğu biliniyor. Eda Erdem’in hem kulüp hem de milli takım kariyerine yakından destek veren Dündar, eşine spor etkinliklerinde de sıkça eşlik ediyor.

Erdem Dündar, özel sektörde çalışıyor. Denizcilik alanında faaliyet gösteren Dündar, kariyerini medyadan uzak bir şekilde sürdürüyor. Dündar, aynı zamanda golf sporuyla da ilgileniyor.

Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar kimdir, ne iş yapıyor? - 2. Resim

EDA ERDEM HAYATI VE KARİYERİ

Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987’de İstanbul’da doğdu. Voleybol kariyerine 2000 yılında Beşiktaş altyapısında başlayan Erdem, 2004 yılında Beşiktaş A takımına yükseldi ve son iki sezonunda kaptanlık yaptı.

2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Erdem, 2008-09, 2009-10 ve 2010-11 sezonlarında üst üste üç lig şampiyonluğu kazandı. Ayrıca, 2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda “En İyi Servis Atan Oyuncu” ödülünü alarak uluslararası arenada adını duyurdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 2005 yılından bu yana forma giyen Eda Erdem, 300’den fazla maçta görev aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı?Samsun'da döner ustasının korkunç sonu! Yakınları feci halde buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İspanya maçında muhtemel ilk 11’ler - HaberlerMilli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İspanya maçında muhtemel ilk 11’lerKanlı Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenir mi? - HaberlerKanlı Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenir mi?Kod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi! - HaberlerKod adı Kırlangıç devam ediyor mu, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli mi!Voleybolda ayak kullanılır mı? - HaberlerVoleybolda ayak kullanılır mı?Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı? - HaberlerTürkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları kazandı mı?Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TFF maçın yeni tarihini açıkladı - HaberlerEyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TFF maçın yeni tarihini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...