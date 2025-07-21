Galatasaray'ın radarında Manchester City'nin kalecisi Ederson var. Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasından sonra kaleci arayışına girildi. Son dönemde ise Brezilyalı oyuncu ile anılan Galatasaray, yeni sezona güçlü başlamak istiyor. Peki, Ederson Galatasaray'a geldi mi?

Osimhen sonrası Galatasaray Yönetimi, daha fazla zaman kaybetmemek için kaleci transferi için çalışmalarına hız kazandırdı.

Galatasaray'ın radarında Manchester City’nin yıldız file bekçisi Ederson girdi. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin ardından Ederson Galatasaray'a geldi mi? sorusu gündeme geldi.

EDERSON GALATASARAY'A GELDİ Mİ?

Ederson ile Galatasaray arasında resmi imzalar atılmadı. Bu nedenle şu an için Ederson, Galatasaray'a gelmedi.

Ancak ortaya atılan iddialarda ikili arasında sözlü anlaşma bildiriliyor. Galatasaray ve Ederson'un menajeri arasında prensipte uzlaşıya varıldığı öne sürülüyor. Konuya ilişkin Galatasaray Kulübü'nden resmi açıklama yapılması bekleniyor.

EDERSON GALATASARAY'A NE ZAMAN GELECEK?

Şu an için Ederson'un Galatararay'a ne zaman geleceği belli değildir.

Galatasaray'ın Ederson için Manchester City'ye 3 milyon euroluk bir teklif sunduğu ve Brezilyalı kaleciyle prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Ayrıca, Ederson'un Galatasaray'la sözleşme imzalaması durumunda yıllık 10 milyon euro kazanacağı da konuşuluyor.

EDERSON SANTANA KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla Ederson Santana de Moraes, 17 Ağustos 1993 yılında Brezilya'nın Osasco kentinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 31 yaşında olan tecrübeli kaleci, 1,88 metre boyundadır. Sol ayaklı modern kaleci olan Ederson Santana, dünyanaca ünlü bir futbolcudur.