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Galatasaray, golcüyle birlikte kaleci transferini bitirmek istiyor! Ederson pazarlığı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, golcüyle birlikte kaleci transferini bitirmek istiyor! Ederson pazarlığı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar Manchester City’nin Brezilyalı yıldızı Ederson için görüşmelere başladı. İngilizlere 10 milyon avro civarında teklif götüren sarı kırmızılılar Ederson’a da yıllık 6,5 milyon avro önerdi…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray, Victor Osimhen ile birlikte kaleci transferini de bitirmek için bastırıyor. Sarı kırmızılılar, Pep Guardiola’nın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Brezilyalı kaleci Ederson için Manchester City ile temaslarını sıklaştırdı.

Galatasaray, golcüyle birlikte kaleci transferini bitirmek istiyor! Ederson pazarlığı - 1. Resim

Galatasaray, Ederson için yapılan görüşmelerde bonservis bedelini 12 milyon avroya kadar indirdi. Sarı kırmızılılar, İngiliz devinin kontratını feshetmek istediği Ederson için bu rakamı 10 milyon avronun altına düşürerek somut adımı atmak istiyor. 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci de Galatasaray’a yeşil ışık yaktı.

Galatasaray, golcüyle birlikte kaleci transferini bitirmek istiyor! Ederson pazarlığı - 2. Resim

OKAN BURUK BEĞENİYOR

Sarı kırmızılılar Ederson’a yıllık 6,5 milyon avro teklifinde bulundu. Tecrübeli eldiven ise 9 milyon avro talep ediyor. Galatasaray, tecrübeli kaleci ile de pazarlıkları sürdürüp bu rakamı aşağıya çekme hedefinde.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da şu anda 1 numaralı gözdesi de kalede Ederson olmuş durumda!

Okan Buruk’un, Ederson’un Galatasaray’ın oyun yapısı ve planlamasına pozitif etki edecek düzeyde kaleci olduğunu rapor ettiği ifade edildi. Sarı kırmızılılar, en geç önümüzdeki hafta içinde 1 numarasını bulmayı hedefliyor. 

Galatasaray, golcüyle birlikte kaleci transferini bitirmek istiyor! Ederson pazarlığı - 3. Resim

AYAĞI DA İYİ

Okan Buruk’un, Ederson’u özellikle istemesinin ana sebeplerinden biri de yüksek pas yüzdesine sahip bir kaleci olması. Geriden oyun kurarken kurtarışları dışında takımı pozisyona sokabilecek kadar iyi bir ayağa sahip olan Ederson’un geçen sezon Manchester City’de 5 asist yapmıştı.

Galatasaray, golcüyle birlikte kaleci transferini bitirmek istiyor! Ederson pazarlığı - 4. Resim

TAFFAREL ‘HEMEN GİT’ DEDİ

Galatasaray’dan gelen teklif sonrasında Napoli’yi beklemeye alan Ederson’un Brezilya Millî Takımı’nda da görev alan sarı kırmızılıların efsanesi Claudio Taffarel ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Taffarel’in görüşmede Ederson’a “Galatasaray’da aile ortamı bulursun, sakın bu fırsatı kaçırma” telkininde bulunduğu ifade edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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