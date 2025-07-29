Ege'nin Hamsisi nerede çekildi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 11:18 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 11:19 - Güncelleme:

İclal Aydın, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Uğur Çavuşoğlu ve Haldun Boysan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ege'nin Hamsisi dizisinde çekimlerin nerede yapıldığı merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi konusu itibarıyla bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Köprü Film imzalı Ege'nin Hamsisi dizisinin yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlenmiştir. Başrollerini İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir'in paylaştığı komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına 2018 yılında başlayan Ege'nin Hamsi'si dizisi, 23. bölümü ile final yaparak sona erdi. Peki, Ege'nin Hamsisi nerede çekildi? EGE'NİN HAMSİ'Sİ NEREDE ÇEKİLDİ? Ege'nin Hamsisi dizisinin çekimleri iki bölgede yapılmıştır. Ege bölgesindeki çekimler, İzmir'in Seferhisar ilçesinde bulunan Sığacık bölgesinde gerçekleşti. Karadeniz bölgesindeki çekimler ise Rize'nin Çamlıhemşin, Güneysu ve Fındıklı ilçelerinde yapılmıştır. EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE? 16 Temmuz 2018 yılında ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle bir araya gelen Ege'nin Hamsisi dizisi, 31 Aralık'ta final yapmıştır. Egeli ve Karadenizli olan iki restoran sahibi ailenin komik bir yandan da duygusal hikayesini seyirciye en iyi şekilde aktaran dizi, TRT 1'in beğenilen yapımları arasında yer aldı. EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR? Ege'nin Hamsisi dizisinde İclal Aydın, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Uğur Çavuşoğlu, Haldun Boysan, Hakan Bilgin, Bengi Öztürk, Mustafa Şen ve Cem Cücenoğlu gibi oyuncular yer alıyor. İlgili Haber Gassal dizisi 3. sezon çıkacak mı, şarkıları kim seslendirecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin