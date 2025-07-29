Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ege'nin Hamsisi nerede çekildi?

Ege'nin Hamsisi nerede çekildi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ege&#039;nin Hamsisi nerede çekildi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İclal Aydın, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Uğur Çavuşoğlu ve Haldun Boysan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ege'nin Hamsisi dizisinde çekimlerin nerede yapıldığı merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi konusu itibarıyla bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Köprü Film imzalı Ege'nin Hamsisi dizisinin yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlenmiştir. Başrollerini İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir'in paylaştığı komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir.

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına 2018 yılında başlayan Ege'nin Hamsi'si dizisi, 23. bölümü ile final yaparak sona erdi. Peki, Ege'nin Hamsisi nerede çekildi?

Ege'nin Hamsisi nerede çekildi? - 1. Resim

EGE'NİN HAMSİ'Sİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ege'nin Hamsisi dizisinin çekimleri iki bölgede yapılmıştır. Ege bölgesindeki çekimler, İzmir'in Seferhisar ilçesinde bulunan Sığacık bölgesinde gerçekleşti.

Karadeniz bölgesindeki çekimler ise Rize'nin Çamlıhemşin, Güneysu ve Fındıklı ilçelerinde yapılmıştır.

Ege'nin Hamsisi nerede çekildi? - 2. Resim

EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

16 Temmuz 2018 yılında ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle bir araya gelen Ege'nin Hamsisi dizisi, 31 Aralık'ta final yapmıştır.

Egeli ve Karadenizli olan iki restoran sahibi ailenin komik bir yandan da duygusal hikayesini seyirciye en iyi şekilde aktaran dizi, TRT 1'in beğenilen yapımları arasında yer aldı. 

Ege'nin Hamsisi nerede çekildi? - 3. Resim

EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Ege'nin Hamsisi dizisinde İclal Aydın, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Uğur Çavuşoğlu, Haldun Boysan, Hakan Bilgin, Bengi Öztürk, Mustafa Şen ve Cem Cücenoğlu gibi oyuncular yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere’den tarihi dönüm noktası: Bakan tarih verdi! “Filistin Devleti'ni tanıyacağız”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcaklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den yağmur haberi geldi - HaberlerSıcaklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den yağmur haberi geldiABD'nin yoğurt kralı Hamdi Ulukaya Chobani markasını nasıl oluşturdu? - HaberlerDünyanın konuştuğu 'Yoğurt kralı' markasını nasıl oluşturdu?Hamdi Ulukaya kimdir? - HaberlerHamdi Ulukaya kimdir?İrfan Demet kimdir? İETT Genel Müdürü hakkında gözaltı kararı verildi - Haberlerİrfan Demet kimdir? İETT Genel Müdürü hakkında gözaltı kararı verildiPolislik başvuruları ne zaman 2025? POMEM başvurularında son durum merak ediliyor - HaberlerPolislik başvuruları ne zaman 2025? POMEM başvurularında son durum merak ediliyorDGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde belli oldu - HaberlerDGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...