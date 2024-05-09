Eğitim sendikalarına bağlı öğretmenler yarın (10 Mayıs) grev yapacak ve derslere girmeyecek

Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın 17 yaşındaki Y.K. tarafından öldürülmesi ardından öğretmenlerden tepkiler geldi. Türk Eğitim-Sen sendikası, Eğitim-Bir-Sen gibi sendikalar sosyal medya hesaplarında yaptıkları duyuru ile yarın grev yapacaklarını ve derslere girmeyeceklerini açıkladı. Öğrenciler ise okul var mı, yok mu ve 10 Mayıs Cuma okullar tatil mi sorularına cevap aradı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen üzücü olayın ardından öğretmenler sosyal medyada tepki gösterirken sendikaya bağlı olanlar derse girmeyeceğini açıkladı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise 10 Mayıs günü okullarda ders olup olmayacağı yer aldı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesinin ardından Y.K. mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken olaya öğretmenlerden büyük tepki geldi.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede okuyan yabancı uyruklu öğrenci, okuldan atılmasının ardından okul müdürüne silahla ateş etmişti. Olayın ardından hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Öğrenci ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Y.K. ifadesinde, "Olaydan bir gün önce aynı okulda okuyan aynı zamanda Abdulsamet A.’nın kuzeni olan G.A.‘yı gördüm. Hala okulda olduğu öğrenince, 'Gelip dövsem iyi olmaz mı' dedim. O da 'Çok iyi olur kanka, karnına vurursun. Hatta bacağından vurursan ölmez karnına sık" sözlerini söylediği öğrenildi.

Konu ile ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden herhangi bir resmi açıklama gelmezken, Türk Eğitim-Sen sendikası, Eğitim-Bir-Sen, Genç Eğitim Sendikası, TÖB-SEN gibi sendikalar yarın (10 Mayıs) grev yapma kararı aldıklarını duyurdu ve yarın derslere girmeyeceklerini ifade etti.

TEÇ-SEN - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası'nın X hesabında yaptığı paylaşım şöyle oldu:

"Eğitim Çalışanlarına Şiddete Dur Demek İçin 10 Mayıs’ta İş Bırakıyoruz.

Eğitim çalışanlarına şiddet, her geçen gün katlanarak artamaya devam ediyor. Bunun en kötü ve acı örneklerinden birini maalesef dün yine yaşadık. Görünen o ki gerekli caydırıcı önlemler alınmadıkça eğitim çalışanları bu tacize, şiddete hatta canından olmaya kadar varan olaylara maruz kalmaya devam edecek. Ve Maalesef Bakanlığımızın bu konuya yaklaşımı “görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle şiddete maruz kalan bütün eğitim çalışanlarına il hukuk hizmetleri birimlerince hukuki yardımda bulunacağı” noktasından ileriye gitmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı acilen bu konuya el atmalı, gerekli hukuki düzenlemeleri hayata geçirerek eğitim çalışanları ile şiddetin arasına bariyerler koymalıdır. Ve çok acil bir şekilde gerekli yasal düzenlemelerin süratle gerçekleştirilmesi için konuyu bir an önce meclis gündemine taşımalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin en ağır şekilde cezalandırılması, bu yönde gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi artık elzem hale gelmiştir. Tüm bu gerekçelerle 10 Mayıs 2024 Cuma günü sendika üyelerimizin katılımıyla ülke genelinde iş bırakıyoruz."

Türk Eğitim-Sen ise "Şiddeti Protesto İçin İş Bırakıyoruz" sloganı ile grev yapacağını duyurdu.

MEB'ten henüz bir açıklama gelmedi.