Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçları için kasım ayı işaret edilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuçl beklentileri arttı. Peki, 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavını tamamlayan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Ekim 2026’da düzenlenen sınava silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için katılan binlerce kişi, EGM'den yapılacak duyuruya odaklandı. SPeki, 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? Adaylar sınav puanlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte EGM’nin 2026 yılı sınav takvimine ilişkin ayrıntılar…

EGM tarih verdi! 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayımlanan talimat ile sınav tarihi ve sonuç tarihi duyurulmuştu. 2026 yılı ÖGG sınav takvimine göre 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonucuna dair bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve ekranda yer alan güvenlik kodunu ilgili alanlara yazarak sınavda aldıkları puanları öğrenebilecek.

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