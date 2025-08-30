UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılılar, lig etabında; Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) takımlarıyla karşılaşacak.

Bu çekişmeli maçlardan biri de Almanya’da Eintracht Frankfurt’a karşı oynanacak deplasman mücadelesidir. Taraftarlar, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasındaki zorlu maç 18 Eylül 2025 Perşembe günü Almanya'da oynanacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt karşılaşmasının saati henüz belli değil ancak TRT 1'den canlı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Sarı-kırmızılı ekibin maç takvimi şöyle

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray

30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray