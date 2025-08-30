Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçında 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Türkiye’yi temsil eden tek ekip olan Galatasaray, lig aşamasında Frankfurt ile kozlarını paylaştı. Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılılar, lig etabında; Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) takımlarıyla karşılaşacak.
Bu çekişmeli maçlardan biri de Almanya’da Eintracht Frankfurt’a karşı oynanacak deplasman mücadelesidir. Taraftarlar, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor.
EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasındaki zorlu maç 18 Eylül 2025 Perşembe günü Almanya'da oynanacak.
EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Eintracht Frankfurt karşılaşmasının saati henüz belli değil ancak TRT 1'den canlı yayınlanacağı tahmin ediliyor.
Sarı-kırmızılı ekibin maç takvimi şöyle
18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray
30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool
22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt
5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray
25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise
9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray
21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid
28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray