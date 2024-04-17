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Emekli kart başvurusu için evinin kendisine ait olmaması ve başka bir geliri olmaması şartı aranacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekli kart başvurusu için evinin kendisine ait olmaması ve başka bir geliri olmaması şartı aranacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hayat pahalılığının vatandaşın cebinden gittiği şu günlerde en düşük emekli aylığı alanlar için müjdeli haber Kabine Toplantısı'nın ardından geldi. Emeklilere doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için Emekli kartı verilecek. Peki, kimler Emekli Kart alabilir? Emekli kart nedir? Emekli kart mı geliyor? Kimler Emekli Kart nasıl başvurulur? Detaylar haberimizde...

Emekliler için yeni formül belli oldu. Sayısı 3,5 milyonu bulan, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklileri ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için destek verilmesi verilecek.Emekli kart adı altında verilecek dar gelirlilere yönelik yeni destek programı detayları netleşti. Peki, Emekli kart nedir? Emekli kart mı geliyor? Kimler Emekli Kart alacak, nasıl başvurulur? Emekli Kartı ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar.

EMEKLİ KARTI NEDİR?

Emekli kart 10 bin lira ve altında emekli maaşı olan ve başka gelir kaynağı olmayan kişilere özel olarak tasarlandı.

AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programını hayata geçiriyor. Emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için  Emekli kartı verilecek. 

Emekli kart şartları ve başvuru detayları belli oldu - 1. Resim

EMEKLİ KART BAŞVURU ŞARTLARI

Eğer bir haneye 10 bin TL ve altında gelir geliyorsa ve kirada oturuyorsa ona uygun destek paketleri hayata geçecek.

Emekli kart düzenlemesi, içinde gıda, ısınma gibi harcamaların karşılanabileceği bir limit olacak. Burada emeklinin evinin kendisine ait olmaması ve başka bir geliri olmaması en önemli şart olarak öne çıkıyor. Burada bölgesel farklılıklar da gözetilecek. Ankara ve İstanbul’da ev kiraları çok yüksek. Dolayısıyla ev kiralarına yönelik bir destek olacak.

Kartlara başvuru detayları henüz netlik kazanmadı. 

EMEKLİ KART KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mevcut süreçte dar gelirli hanelere yönelik olarak yıllık 1.500 ile 3.500 lira arasında değişen doğal gaz tüketim desteği veriyor.

Emekli Kartlara doğal gaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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