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Emir Aksüt'ün babası kim? Sibel Can'ın oğlu üniversiteden mezun oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emir Aksüt&#039;ün babası kim? Sibel Can&#039;ın oğlu üniversiteden mezun oldu
Sibel Can, Londra, Mezuniyet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, İngiltere Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu. Annesi Sibel Can sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevincini paylaşırken Emir Aksüt babası kim merak edildi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, oğlu Emir Aksüt'ün Londra'daki Westminster Üniversitesi’nden mezuniyetinde gurur dolu anları yaşadı. Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt babası kim araştırılıyor. 

EMİR AKSÜT BABASI KİM?

Emir Aksüt'ün babası iş insanı Sulhi Aksüt'tür. Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilik 2010 yılında sona erdi. Çiftin tek çocuğu Emir Aksüt 2000 yılında dünyaya geldi. Sulhi Aksüt hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 

Emir Aksüt'ün babası kim? Sibel Can'ın oğlu üniversiteden mezun oldu - 1. Resim

EMİR AKSÜT KİMDİR?

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri Sibel Can’ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu olarak tanınıyor. 2000 yılında İstanbul’da doğan Emir Aksüt, TED İstanbul Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere’deki Westminster Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 

SİBEL CAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Sibel Can'ın 1988 yılında evlendiği Hakan Ural ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi. Çift 1999 yılında evliliklerini noktaladı. Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden ise Emir Aksüt isminde bir oğlu oldu. Toplamda 3 çocuğu vardır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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