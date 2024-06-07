Emir Can İğrek'in baba rolünde olduğu "Bir Karanfil" şarkısının klibinde Sıla Türkoğlu oynuyor

Müzik piyasasında adından söz ettiren kişiler arasında yer alan Emir Can İğrek'in yeni şarkısının dün gece yayınlanmasıyla beraber büyük ilgi gördü. Baba rolü ile karşımıza çıktığı klipte küçük kız kim, neyi oluyor araştırılırken anne rolünde kadın kim sorusu da aratıldı.

6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece yeni müzikler çıkarken Emir Can İğrek, yeni bestesini dinleyicileri ile paylaştı. Sözleri ve müziği ile ilgi gören şarkının klibinde kim oynuyor merak edilirken oyuncunun adı araştırıldı.

Ünlü sanatçı İğrek, dün gece yeni projesini yayınladı. Beğenilen söz ve müziği ile sosyal medyada gündem olan şarkının klibi de ses getirdi. Sanatçının baba rolünü üstlenerek kameraların karşısına çıkması sevenlerinin çok hoşuna giderken yanındaki kızın neyi olduğu da sosyal medyada tartışıldı.

"BİR KARANFİL" ŞARKISININ KLİBİNDE OYNAYAN KADIN KİM?

Videoda yer alan isim, başarılı ve güzel oyuncu Sıla Türkoğlu oldu. Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü ile büyük dikkat çeken oyuncu, şarkının klibinde karşımıza çıktı. Performansı ile ses getirdi ve sosyal medyada oldukça konuşuldu.

EMİR CAN İĞREK'İN KLİBİNDEKİ KÜÇÜK KIZ NEYİ OLUYOR?

Dün akşam çıkan "Bir Karanfil" şarkısının klibinde oynayan kız çocuğu performansı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Rolü oynayan isim Gülce Büşra oldu.

BİR KARANFİL ŞARKI SÖZLERİ

Toparladım kendimi ben

Sevinme hiç boşu boşuna

Hatta bir saray bile yaptım

İçimdeki sen boşluğuna

Sadece bir kere sordum içimden sana

Sadece bir kere sordum içimden sana

Bir karanfil toprağa küs

Yok mu ismim ezberinde

Yer mi yoktu dizlerinde

Şu başımı koydurmadın

Yer mi yoktu dizlerinde

Şu başımı koydurmadın

Sadece bir kere sordum içimden sana

Sadece bir kere sordum içimden sana

Bir karanfil toprağa küs

Yok mu ismim ezberinde

Yer mi yoktu dizlerinde

Şu başımı koydurmadın

Yer mi yoktu dizlerinde

Şu başımı koydurmadın

Yer mi yoktu dizlerinde

Şu başımı koydurmadın