Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan kimdir, hangi partiden?

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan kimdir, hangi partiden?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan kimdir, hangi partiden?
AKP, Mesut Mertcan, Yeniden Refah Partisi, Karaman, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya'nın Emirgazi ilçesinin belediye başkanı Mesut Mertcan ismi AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Mesut Mercan hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, memuriyetten belediye başkanlığına uzanan kariyeriyle tanınıyor. Son gelişmelerin ardından partisi ve hayatına dair merak edilenler araştırılıyor. 

MESUT MERTCAN KİMDİR?

Mesut Mertcan, 1969 yılında Emirgazi'de doğdu: İlk ve orta öğrenimini Emirgazi'de, Liseyi Karaman Fatih lisesinde tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu.

1987'de Emirgazi Belediyesinde memur olarak iş hayatına başladı. Burada yaklaşık iki yıl çalışarak Ereğli Belediyesine tayin oldu.

35 yıllık memuriyet hayatının büyük bir kısmında idarecilik yapan Mertcan, bu süre içerisinde 8 ayrı Belediye Başkanı ile çalıştı. 2022 yılında emekliye ayrıldı. Ardından 31 mart 2024 mahalli idareler seçiminde Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Eylül 2025'te gerçekleşen MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı. 

MESUT MERTCAN HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Mertcan,11 Eylül 2025'te AK Parti'ye geçiş yaptı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak transfer! Ronaldinho'nun oğlu imzayı attıHasan Ustaoğlu kimdir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasan Ustaoğlu kimdir? - HaberlerHasan Ustaoğlu kimdir?İnci Taneleri bu akşam var mı? 11 Eylül Kanal D yayın akış listesi paylaşıldı - Haberlerİnci Taneleri bu akşam var mı? 11 Eylül Kanal D yayın akış listesi paylaşıldıBasketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım! - HaberlerBasketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım!11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - Haberler11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri - HaberlerMilli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri2026 Diyanet hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor - Haberler2026 Diyanet hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...