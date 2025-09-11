Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan kimdir, hangi partiden?

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, memuriyetten belediye başkanlığına uzanan kariyeriyle tanınıyor. Son gelişmelerin ardından partisi ve hayatına dair merak edilenler araştırılıyor.

MESUT MERTCAN KİMDİR?

Mesut Mertcan, 1969 yılında Emirgazi'de doğdu: İlk ve orta öğrenimini Emirgazi'de, Liseyi Karaman Fatih lisesinde tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu.

1987'de Emirgazi Belediyesinde memur olarak iş hayatına başladı. Burada yaklaşık iki yıl çalışarak Ereğli Belediyesine tayin oldu.

35 yıllık memuriyet hayatının büyük bir kısmında idarecilik yapan Mertcan, bu süre içerisinde 8 ayrı Belediye Başkanı ile çalıştı. 2022 yılında emekliye ayrıldı. Ardından 31 mart 2024 mahalli idareler seçiminde Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Eylül 2025'te gerçekleşen MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

MESUT MERTCAN HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Mertcan,11 Eylül 2025'te AK Parti'ye geçiş yaptı.