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Emre Vural Kalp neden öldü? Ragbi Sporcusu Emre Vural ne hastasıydı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emre Vural Kalp neden öldü? Ragbi Sporcusu Emre Vural ne hastasıydı?
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Ankara'da üniversite okuyan ve 19 yaşındaki ragbi sporuyla ilgilenen Emre Vural, hayatını kaybetti. Peki, Emre Vural Kalp neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...

Ankara'da üniversite okuyan Emre Vural, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ve  hayatını kaybetti. Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olan Vural, spor camiasında tanınıyordu.

Emre Vural Kalp neden öldü? Ragbi Sporcusu Emre Vural ne hastasıydı? - 1. Resim

EMRE VURAL KALP NEDEN ÖLDÜ?

Ankara'da üniversite öğrencisi ve ragbi sporuyla yakından ilgilenen Emre Vural (19), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emre Vural, Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi ve Hacettepe Red Deers ile Beştepe Spor Kulübü'nde Amerikan futbolu oynuyordu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırdığı Vural, doktorların müdahale etmesine rağmen kurtarılamadı. Vural'ın, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. 

RAGBİ SPORCUSU EMRE VURAL NE HASTASIYDI?

Emre Vural'ın ne tür bir hastalığı olduğu bilinmemektedir. Yalnızca kalp krizi geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Hacettepe Red Deers ve Beştepe SK sporcusu, kıymetli kardeşimiz Emre Vural'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saha içindeki azmi, centilmenliği ve örnek duruşuyla gönüllerde yer edinen Emre Vural'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, sevenlerine, takım arkadaşlarına ve Türk spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınan Emre Vural, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Genç sporcunun ani ölümü, ailesi, arkadaşları ve spor camiasında büyük bir acıya sebep oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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