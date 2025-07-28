Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Emrullah Sürmeli öldü mü? Kıyma dizisindeki Baran, ölüm iddiasıyla adından söz ettirdi

Emrullah Sürmeli öldü mü? Kıyma dizisindeki Baran, ölüm iddiasıyla adından söz ettirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emrullah Sürmeli öldü mü? Kıyma dizisindeki Baran, ölüm iddiasıyla adından söz ettirdi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda sosyal medyada "Emrullah Sürmeli öldü" iddiaları büyük yankı uyandırdı. Sokağın Çocukları, Sıfır Bir ve Kıyma dizilerindeki rolleriyle tanınırlığını arttıran ve geniş bir hayran kitlesi edinen genç oyuncunun hayatının kaybedip kaybetmediği merak konusu haline geldi.Emrullah Sürmeli öldü mü? İşte cevabı...

Sokağın Çocukları ve Sıfır Bir Adana dizilerinde oynayan Emrullah Sürmeli ölüm iddialarıyla gündemde yer alıyor.

Son olarak Kıyma dizisinde oynadığı Baran karakteriyle büyük çıkış yakalayan Emrullah Sürmeli, uzun süredir sessiz sakin bir hayat sürdürüyor.

Hem sosyal medyayı aktif kullanmaması hem de projelerde yer almaması oyuncunun hayranlarını endişelendirmeye başladı. Ölüm iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. Emrullah Sürmeli öldü mü? sorusu gündeme oturdu. 

Emrullah Sürmeli öldü mü? Kıyma dizisindeki Baran, ölüm iddiasıyla adından söz ettirdi - 1. Resim

EMRULLAH SÜRMELİ ÖLDÜ MÜ? 

Emrullah Sürmeli ölmemiştir. Hakkında çıkan “Emrullah Sürmeli öldü” ve “trafik kazasında hayatını kaybetti” gibi iddialar asılsızdır. 

Bu tarz haberler TikTok ve YouTube gibi platformlarda tıklanma amacıyla oluşturulmuştur. Emrullah Sürmeli, gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.

Emrullah Sürmeli öldü mü? Kıyma dizisindeki Baran, ölüm iddiasıyla adından söz ettirdi - 2. Resim

EMRULLAH SÜRMELİ NEDEN ÖLDÜ?

Emrullah Sürmeli'nin öldüğüne dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Bu iddialar tamamen sosyal medya yayılan söylentilerdir.

Sürmeli, ekim ayından bu yana sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım yapmadığı için, hayranları tarafından merak edilmektedir.

Emrullah Sürmeli öldü mü? Kıyma dizisindeki Baran, ölüm iddiasıyla adından söz ettirdi - 3. Resim

EMRULLAH SÜRMELİ KİMDİR?

Emrullah Sürmeli, 2000 yılında Adana’nın Karaisalı ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 25 yaşında olan Sürmeli,  oyunculuğa duyduğu ilgi sayesinde Adana’nın sokak kültürünü yansıtan projelerde yer almaya başladı.

Karaisalı Lisesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine dizi sektöründe adım attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Güler'den kritik temas! ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul ettiElazığ'da dehşet! 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? - HaberlerTPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihleri - Haberler33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihleriİstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı - Haberlerİstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji beklenen tarihi açıkladıİZSU duyurdu, Çeşme, Bornova, Karşıyaka'da su kesintileri başladı! 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerİZSU duyurdu, Çeşme, Bornova, Karşıyaka'da su kesintileri başladı! 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek?Yangınlarda son durum ne? Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş yangınları gündemde! - HaberlerYangınlarda son durum ne? Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş yangınları gündemde!İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? - Haberlerİstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
Sonraki Haber Yükleniyor...