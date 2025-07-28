Emrullah Sürmeli öldü mü? Kıyma dizisindeki Baran, ölüm iddiasıyla adından söz ettirdi

Son zamanlarda sosyal medyada "Emrullah Sürmeli öldü" iddiaları büyük yankı uyandırdı. Sokağın Çocukları, Sıfır Bir ve Kıyma dizilerindeki rolleriyle tanınırlığını arttıran ve geniş bir hayran kitlesi edinen genç oyuncunun hayatının kaybedip kaybetmediği merak konusu haline geldi.Emrullah Sürmeli öldü mü? İşte cevabı...

Sokağın Çocukları ve Sıfır Bir Adana dizilerinde oynayan Emrullah Sürmeli ölüm iddialarıyla gündemde yer alıyor.

Son olarak Kıyma dizisinde oynadığı Baran karakteriyle büyük çıkış yakalayan Emrullah Sürmeli, uzun süredir sessiz sakin bir hayat sürdürüyor.

Hem sosyal medyayı aktif kullanmaması hem de projelerde yer almaması oyuncunun hayranlarını endişelendirmeye başladı. Ölüm iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. Emrullah Sürmeli öldü mü? sorusu gündeme oturdu.

EMRULLAH SÜRMELİ ÖLDÜ MÜ?

Emrullah Sürmeli ölmemiştir. Hakkında çıkan “Emrullah Sürmeli öldü” ve “trafik kazasında hayatını kaybetti” gibi iddialar asılsızdır.

Bu tarz haberler TikTok ve YouTube gibi platformlarda tıklanma amacıyla oluşturulmuştur. Emrullah Sürmeli, gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.

EMRULLAH SÜRMELİ NEDEN ÖLDÜ?

Emrullah Sürmeli'nin öldüğüne dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Bu iddialar tamamen sosyal medya yayılan söylentilerdir.

Sürmeli, ekim ayından bu yana sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım yapmadığı için, hayranları tarafından merak edilmektedir.

EMRULLAH SÜRMELİ KİMDİR?

Emrullah Sürmeli, 2000 yılında Adana’nın Karaisalı ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 25 yaşında olan Sürmeli, oyunculuğa duyduğu ilgi sayesinde Adana’nın sokak kültürünü yansıtan projelerde yer almaya başladı.

Karaisalı Lisesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine dizi sektöründe adım attı.