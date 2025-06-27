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En prestijli tenis turnuvasında heyecan dorukta: 2025 Wimbledon maçları hangi kanalda, nasıl izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En prestijli tenis turnuvasında heyecan dorukta: 2025 Wimbledon maçları hangi kanalda, nasıl izlenir?
Wimbledon, Tenis, S Sport, TRT Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en prestijli turnuvası Wimbledon 2025 30 Haziran'da başlıyor. Türkiye'den çeşitli kanallar üzerinden canlı takip edilebilecek Wimbledon maçları hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İzleme yerleri tenis severler tarafından araştırılırken Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ve Novak Djokovic gibi öne çıkan isimlerin maçları sabırsızlıkla bekleniyor.

Tenis dünyasının en köklü organizasyonlarında biri olan Wimbledon Şampiyonası, 2025 yılında da nefes kesen mücadelelerle geri dönmeye hazırlanıyor. 30 Haziran'da başlayacak turnuvanın hangi kanalda yayınlanacağı ve izleme yerleri belli oldu. 

WİMBLEDON MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Wimbledon maçları S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden izlenebilecek. Ayrıca önemli maçların özetleri ve bazı yayınlar TRT Spor'da da yayınlayacak. Maç saatleri TSİ 09.00'dan itibaren çoklu kortlardan başlarken Merkez Kort ve diğer ana kort maçları 11.00-13.00 saatleri arasında yayınlanacak.

Wimbledon 2025 ön eleme turlarının 23-26 Haziran tarihlerinde oynanmasıyla başladı. Ana tablo maçları ise 30 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Londra'daki All England Lawn Tennis ve Croquet Club’da düzenlenecek turnuva, 12 Temmuz'daki kadınlar finali ve 13 Temmuz'daki erkekler finali ile sona erecek.

En prestijli tenis turnuvasında heyecan dorukta: 2025 Wimbledon maçları hangi kanalda, nasıl izlenir? - 1. Resim

WİMBLEDON MAÇLARI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Maçlar, ücretli abonelik gerektiren S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak. Önemli maçların özetleri ve bazı yayınlar TRT Spor'da da ekrana gelecek.

En prestijli tenis turnuvasında heyecan dorukta: 2025 Wimbledon maçları hangi kanalda, nasıl izlenir? - 2. Resim

WİMBLEDON 2025 NE ZAMAN?

2025 Wimbledon Şampiyonası tarihleri şu şekilde:

Ön Eleme Turları: 23 - 26 Haziran 2025

Ana Tablo Başlangıcı: 30 Haziran 2025 Pazartesi

Kadınlar Finali: 12 Temmuz 2025 Cumartesi

Erkekler Finali: 13 Temmuz 2025 Pazar

En prestijli tenis turnuvasında heyecan dorukta: 2025 Wimbledon maçları hangi kanalda, nasıl izlenir? - 3. Resim

WİMBLEDON 2025 KİMLER VAR?

Wimbledon'da her sene olduğu gibi bu yılda bazı önemli karşılaşmalar ilgiyle takip edilecek. Favoriler arasında;

Carlos Alcaraz-Fabio Fognini,

Aryna Sabalenka - Carson Branstine

Jannik Sinner - Luca Nardi

Novak Djokovic  Alexandre Muller

karşılaşmaları yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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