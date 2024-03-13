En uzun oruç tutan ülke hangisi? En uzun ve en kısa oruç tutan ülkeler

En uzun oruç tutulan ülke İzlanda. Mübarek Ramazan ayına girilmesiyle beraber Ramazan'da en uzun ve en kısa oruç tutan ülke araştırılıyor. İşte, detaylar...

En uzun oruç tutan ülke hangisi? sorusu araştırılıyor. En uzun ve en kısa oruç tutan ülkelerin detayları haberimizde yer alıyor. Mübarek ramazan ayının girmesiyle ramazan ayı hakkında konular gündeme geliyor. Detaylar haberimizde...

EN UZUN ORUÇ TUTAN ÜLKE HANGİSİ?

En uzun oruç, İzlanda'nın Reykjavik kentinde tutuluyor. Ramazan ayının son günü ise bir ay boyunca en uzun oruç tutulan gün olacak. Oruçlu geçirilen sürenin 16 saat 36 dakika olarak hesaplandı. Türkiye'de 11 Mart günü en uzun oruç 13 saat 23 dakika ile Sinop'ta tutuldu. Ramazan ayı ekinoks tarihine denk geldiği için kutuplara en yakın bölgelerde orucun ilk ve son günü arasında 2 saat fark olacak.

EN KISA ORUÇ TUTULAN ÜLKE HANGİSİ?

En kısa oruç, Şili'de tutulacak. Ramazan ayının son günü, 9 Nisan'da Şili Punta Arenas ile Yeni Zelanda'da bulunan Dunedin kenti en kısa oruç tutulacak. Bu iki kentte en kısa oruç tutma süresi 12 saat 51 dakika olarak hesaplandı.