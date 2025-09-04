Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım Gürcistan karşısında sahada

En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım Gürcistan karşısında sahada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbol, Türkiye, A Milli Takım, Gürcistan, İspanya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En yakın milli maç ne zaman yapılacak tüm Türkiye tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk sınavına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, grup mücadelesine Gürcistan deplasmanında başlayacak ve ardından güçlü rakip İspanya ile karşı karşıya gelecek.

En yakın milli maç ne zaman yapılacak sorusu gündemdeyken Gürcistan-Türkiye karşılaşması heyecanla bekleniyor. Milliler, Gürcistan deplasmanının ardından Türkiye’ye dönerek gruptaki en zorlu rakiplerinden biriyle karşılaşacak. 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45’te Konya’daki MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maç öncesi hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde sürdürecek.

En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım Gürcistan karşısında sahada - 1. Resim

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Elemelerdeki ilk sınavını 4 Eylül'de Gürcistan karşısında verecek olan milliler, ardından grup aşamasında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım Gürcistan karşısında sahada - 2. Resim

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Ay-yıldızlı ekip 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan deplasmanında sahaya çıkacak. Karşılaşma, Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi canlı olarak TV8 ekranlarından takip edebilecek. 

Gürcistan karşılaşmasının ardından milliler, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45’te Konya’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım Gürcistan karşısında sahada - 3. Resim

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE ADAY KADRODA KİMLER VAR?

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi ekranlarda!Rüştü Reçber'in oğlu İskoç ekibine transfer oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı? - HaberlerWednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesiGürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı! - HaberlerGürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...