En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım Gürcistan karşısında sahada

En yakın milli maç ne zaman yapılacak sorusu gündemdeyken Gürcistan-Türkiye karşılaşması heyecanla bekleniyor. Milliler, Gürcistan deplasmanının ardından Türkiye’ye dönerek gruptaki en zorlu rakiplerinden biriyle karşılaşacak. 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45’te Konya’daki MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maç öncesi hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde sürdürecek.

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Elemelerdeki ilk sınavını 4 Eylül'de Gürcistan karşısında verecek olan milliler, ardından grup aşamasında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Ay-yıldızlı ekip 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan deplasmanında sahaya çıkacak. Karşılaşma, Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi canlı olarak TV8 ekranlarından takip edebilecek.

Gürcistan karşılaşmasının ardından milliler, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45’te Konya’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE ADAY KADRODA KİMLER VAR?

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün