Tarihi gün yaklaştı! Alperen mi, Jokic mi? A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'la kozlarını paylaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 4’de 4’le başladığı FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçına gruptaki en zorlu rakibi olan Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler bu mücadeleye liderlik koltuğunu korumak için çıkacak.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrılarak averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. 2. Sırada bulunan Sırbistan'dan da gruptaki son müsabakaya yenilgisiz geldi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ay-yıldızlılar, turnuvanın favorisi olan Sırbistan’ı yenerek, son 16 turuna lider olarak kalmak istiyor.

SIRBİSTAN'LA YİRMİNCİ KARŞILAŞMA

Türkiye ile Sırbistan, bugüne kadar 19 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, 15 defa da mağlup oldu.

İki ülke son olarak 14 Kasım 2022 tarihinde FIBA Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'da karşılaşırken, milliler 77-76'lık skorla mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan karşısında - 1. Resim

ALPEREN Mİ? JOKİC Mİ?

Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.0 sayı, 39.0 ribaund ve 22.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Turnuvada Sırbistan ise 86.0 sayı, 41.8 ribaund ve 26.0 asit ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 20.0 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, Sırbistan'da da Nikola Jokic 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.

Ayrıca NBA'de farklı takımlarda boy gösteren Alperen-Jokic ikilisi oyun tarzlarıyla da birbirlerine benzetiliyor. Müsabakada ikilinin karşılaşması basketbol severlere heyecan katacak.

