Tokat’ta bahçesi olmayan 62 yaşındaki Selahattin Demirkan, plastik su bidonlarını saksıya çevirerek evinin duvarında soğan yetiştiriyor. Demirkan, hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de komşularına ücretsiz dağıtım yapıyor. Zaman zaman çocukların koparmasını önlemek için ise duvarlara uyarı yazıları asıyor.

Bahçesiz çözüm: Duvarında yetiştiriyor, komşularına ücretsiz dağıtıyor

SOĞAN YETİŞTİREN VATANDAŞIN İLGİNÇ YÖNTEMİ

Kent merkezi Oğulbey Mahallesi Name Sokak'ta yaşayan Demirkan, yaklaşık 10 yıl önce başladığı uygulamayla evinin dış cephesini adeta dikey bahçeye dönüştürdü. Toprak doldurduğu bidonları duvara asarak yeşil soğan yetiştiren Demirkan, hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de komşularına ücretsiz dağıtım yapıyor. Ancak zaman zaman mahalledeki çocukların soğanları koparması üzerine ilginç bir önlem alan Demirkan, duvarlara uyarı yazıları asarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

"KOMŞULARA DA HAYRIMA DAĞITIYORUM"

Yaklaşık 48 yıldır Oğulbey Mahallesinde oturduğunu söyleyen Selahattin Demirkan; "10 senedir soğan dikiyorum. Komşulara da hayrıma dağıtıyorum. Bahçemiz olmadığı için su bidonlarına soğan ekerek yetiştiriyoruz. Bazen çocuklar yolup kaçıyor. Biz de o yüzden yazı yazarak duvara astım. Belki yazıyı okuyup korkarlar diye. Ben de ayağımdan rahatsız olduğum için gece saatlere kadar gözetliyorum. Gece de eve girip pencereden bakıyorum. Bahçem olmadığı için bende bidona toprak koyarak soğan ektim ve evimin duvarına astım" dedi.

