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Engelli maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz engelli maaş zammı gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Engelli maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz engelli maaş zammı gündeme geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Engelli maaşı temmuz zammı gündemdeki yerini koruyor. Yüzde %40 ve üzeri oranda engelli olan kişiler ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ün altındaysa engelli maaşı alabilmektedir. Memur ve memur emeklileri için zam oranının belli olmasıyla beraber engelli maaşı da netleşti. Peki, engelli aylığı ne kadar oldu? İşte, 2025 Temmuz engelli maaş zammı...

Memurlar için zam oranı, enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre şekil aldı. Altı aylık enflasyon verilerinin paylaşılması üzerine memurlar için enflasyon farkı yüzde 10,07 olarak belirlendi.

Engelli maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz engelli maaş zammı gündeme geldi - 1. Resim

2025’in ikinci yarısı için geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklenmesiyle memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam maaş artışı yüzde 15,56’ye çıktı.

Engelli maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz engelli maaş zammı gündeme geldi - 2. Resim

6 Aylık enflasyon farkına göre zam alacak maaşlar arasında engelli maaşı da yer alıyor. Peki, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte memur maaş zammı ve enflasyon oranı...

Engelli maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz engelli maaş zammı gündeme geldi - 3. Resim

ENGELLİ MAAŞ ZAMMI OLDU MU?

6 aylık enflasyon oranlarının açıklamasıyla beraber engelli aylıkları için destek tutarları %15,56 oranında arttı.

Engelli maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz engelli maaş zammı gündeme geldi - 4. Resim

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 arası %15,56 oranındaki zamla beraber engelli aylıklarındaki değişim şu şekildedir;

  1. Yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların maaşı: 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya,
  2. Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların maaşı: 5 bin 584 liradan, 6 bin 453 liraya,
  3. 18 yaş altı engelli maaşı: 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya yükseldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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