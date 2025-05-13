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Engelliler Haftası sözleri ve anlamlı mesajlar 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Engelliler Haftası sözleri ve anlamlı mesajlar 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını desteklemek ve farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Engellilik haftası sözleri ve anlamlı mesajlarla farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede kutlanan Dünya Engelliler Haftası, 2025 yılında da 10-16 Mayıs tarihleri arasında engelli bireylerin haklarına ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekiyor.

Toplumsal kapsayıcılığı güçlendirmek ve engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu hafta, anlamlı sözler ve mesajlarla destekleniyor.

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE ANLAMLI MESAJLAR

Engel bedende değil düşüncelerdedir. Tüm engellerin sevgiyle aşılabildiği bir dünya için birlikte yürüyelim.

Farklılıklarımızla güzeliz. Engelleri birlikte kaldırmak dileğiyle... Engelliler Haftası kutlu olsun.

Engelliler haftası anlamlı sözleri ve mesajları 2025

Engelli bireyler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Onlara fırsat verildiğinde neler başardıklarına birlikte tanık oluyoruz.

Engelleri aşmak için en büyük güç sevgi, saygı ve anlayıştır. Engelliler Haftası’nda farkındalığı büyütelim.

Hayatı paylaşmak için engel yoktur. Sevgiyle, dayanışmayla tüm engelleri aşabiliriz.

Engelliler haftası ne zaman 2025

Birlikte yaşamak, birlikte başarmak demektir. Tüm engelleri dayanışmayla kaldırabiliriz.

Engellilik bir tercih değil, hayatın bir gerçeğidir. Empatiyle yaklaş, fark oluştur.

Engelliler Haftası vesilesiyle eşitlik, erişilebilirlik ve insan onuruna yakışır bir hayat için birlikte çalışalım.

Engelliler haftası anlamlı mesajlar ve sözleri

Engellilik, sadece bedensel bir farklılık değil, toplumsal duyarlılığın da aynasıdır. Engelliler Haftası, bizlere empati kurmayı, erişilebilir bir dünya için birlikte mücadele etmeyi ve hiçbir bireyin yalnız bırakılmaması gerektiğini hatırlatır. Farkındalığın arttığı, sevgi ve saygının çoğaldığı bir toplum dileğiyle…

Engelliler Haftası sözleri ve anlamlı mesajlar 2025 - 4. Resim

Engeller, zihinlerde başlar; sevgiyle, dayanışmayla aşılır. Bu hafta, sadece engelli bireyleri değil, aynı zamanda toplumun her kesimini bilinçlendirme fırsatıdır. Engelliler Haftası vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza güçlü yarınlar, engelsiz bir hayat diliyoruz.

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede eş zamanlı olarak kutlanıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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