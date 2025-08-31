Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye trasnfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İnternette en çok aranan isimlerden biri oldu, peki Eray Yazgan kimdir, ne iş yapar, aslen nerelidir? İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası Eray Yazgan açıklamalarda bulunmuştu. Yazgan konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı; "Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve 5 günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci geçirmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız."

ERAY YAZGAN KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Eray Yazgan 20 Kasım 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yazgan'ın aslen İstanbullu olduğu bilinir.

ERAY YAZGAN'IN EĞİTİM HAYATI

Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Eray Yazgan daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

ERAY YAZGAN NE İŞ YAPAR?

Eray Yazgan çalışma hayatına lise yıllarında başlamıştı. İlk olarak Yazgan, reklamcılık sektöründe görev almış bu alanda uzmanlaşmıştı.

ERAY YAZGAN'IN GALATASARAY'DAKİ İŞ NE?

Yazgan, 2000 yılında Kamera Reklam'da açıkhava reklamcılığı alanında başladığı kariyerine, News Outdoor ve Ströer Kentvizyon gibi firmalarda yönetici olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde görev alarak spor camiasında da aktif bir rol üstlenmiştir. Özetle yönetim kurulu genel sekreteri olarak öne çıkar. Öte yandan SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kurucusu ve sahibi olarak profesyonel hayatına devam etmektedir.