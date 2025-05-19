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Erdeniz Şen kimdir, neden öldü? Cenaze töreni detayları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdeniz Şen kimdir, neden öldü? Cenaze töreni detayları belli oldu
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Türkiye'nin Valletta Büyükelçisi Erdeniz Şen, 50 yaşında tedavi gördüğü Ankara'da vefat etti. Erdeniz Şen biyografisi, ölüm nedeni ve cenaze detayları merak ediliyor.

Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayınlarken Erdeniz Şen'in ölüm nedeni ve cenaze töreni detayları merak ediliyor. 

ERDENİZ ŞEN KİMDİR?

12 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da doğan Erdeniz Şen, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 

Mezun olduktan sonra aynı yıl, Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görev aldı. Merkez teşkilatında Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 

Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlık Makamında da çeşitli görevlerde bulundu. Bahreyn, Roma ve Vaşington Büyükelçiliklerinde görevler üstlendi. Toronto Başkonsolosu olarak da görev aldı.

Erdeniz Şen kimdir, neden öldü? Cenaze töreni detayları belli oldu - 1. Resim

9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atandı. Buradaki görevine 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu sunarak başladı. 

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi, iki çocuk babasıdır. 

ERDENİZ ŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü bilinen Erdeniz Şen'in vefat nedeni olarak belirli bir hastalık ifade edilmedi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadesini kullandı.

ERDENİZ ŞEN CENAZESİ NEREDEN, NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Şen’in cenazesi, 19 Mayıs'ta Ankara Ahmet Efendi Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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