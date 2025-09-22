Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman? Dünyada tüm gözler Beyaz Saray'da!

Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman gerçekleşecek sorgulanıyor. İki liderin masasında, savunma sanayi, ticaret ve Orta Doğu’daki kritik meseleler bulunuyor.

Zirvede öne çıkan başlıkların başında savunma sanayi dosyaları yer alıyor. Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan F-35 programına dönüş olasılığı ve 80 F-16’nın modernizasyonu ile 40 yeni F-16 alımı, görüşmenin ana konuları arasında.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Eylül 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Görüşme hem Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı hem de bölgesel dengeleri etkileyebilecek kritik kararların alınması açısından son derece mühim.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgularken 25 Eylül’de Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Trump yapılacak görüşmede askeri ve ticari alanlarda birçok anlaşmanın ele alınacağını ifade etti.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Zirvede savunma sanayi ve ticaret anlaşmaları ön planda. F-16 modernizasyonu, yeni F-16 alımı ve F-35 programına geri dönüş ihtimali, iki liderin gündeminde yer alacak önemli konular arasında yer alıyor.

Ayrıca Türkiye’nin 250 adet Boeing uçağı alımı için hazırlanan çerçeve anlaşmanın detayları da masaya gelecek.

Bunun yanı sıra Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Gazze’deki insani durum ve Orta Doğu’daki gelişmeler de görüşmelerin ana başlıkları arasında. Uluslararası medya, Türkiye’nin yapılacak zirveyle hem bölgesel liderliğini pekiştirmeyi hem de savunma sanayi ve ticaret alanında stratejik adımlar atmayı hedeflediğini yazıyor.

Zirve bölgesel ve küresel dengeleri etkileyebilecek adımların atılacağı bir buluşma olarak merak uyandırırken tüm dünya gözlerini Beyaz Saray’a çevirmiş durumda.