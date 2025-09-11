Erdoğan’dan emniyete üst düzey atamalar: 11 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı. Buna göre 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti, 22 Emniyet Müdürü ise merkeze çekildi. Peki, 11 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete kararları merak ediliyor. Resmi Gazete'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan çok sayıda atama yer alırken,"11 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler?"soruları da araştırılıyor.
ERDOĞAN'DAN EMNİYETE ÜST DÜZEY ATAMALAR
11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişirken, 22 Emniyet Müdürü de merkeze çekildi. İşte 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararları:
11 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/358)
YÖNETMELİKLER
–– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/4)
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/6)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
–– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri