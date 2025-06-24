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Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? Eren Bülbül X'de gündem oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? Eren Bülbül X&#039;de gündem oldu!
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Küçük yaşta şehit düşen Eren Bülbül, bu sene de anılmaya devam ediyor. Binlerce kullanıcı X hesabı üzerinden “İyi ki varsın Eren” paylaşımları yapmaya başladı. Peki, Eren Bülbül kimdir, nasıl vefat etti? İşte detaylar...

2017 yılında henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden şehit Eren Bülbül bu sene bir kez daha anıldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı “İyi ki varsın Eren” diyerek paylaşımda bulundu. İşte Eren Bülbül’ün hayatı ile ilgili bilgiler…

Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? Eren Bülbül X'de gündem oldu! - 1. Resim

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

1 Ocak 2002 yılında doğan Eren Bülbül'ün annesinin ismi Ayşe ve babası Hasan Bülbül'dür. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde tek katlı bir evde büyüdü. 

Trabzonspor'a olan tutkusuyla bilinen Bülbül, okuldan arda kalan zamanlarda yevmiye usulü bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştı.

Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı.

Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? Eren Bülbül X'de gündem oldu! - 2. Resim

EREN BÜLBÜL NE ZAMAN ÖLDÜ?

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışma sonucunda, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi.

Teröristleri, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle beraber giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? Eren Bülbül X'de gündem oldu! - 3. Resim

"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Eren Bülbül'ün ölümü Türkiye'de büyük ses getirdi. Ölmeden önce sosyal medyadaki fotoğrafları ve paylaşımları gündem oldu.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda yer edinen şehit Bülbül'ün ölümü, Türkiye'yi büyük bir yasa boğdu.

 "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırlanan Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkesin gönlünü fethetmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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