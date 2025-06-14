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En buruk babalar günü! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası: Sesini duyduğumda akan sular dururdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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En buruk babalar günü! Şehit polis Şeyda Yılmaz&#039;ın babası: Sesini duyduğumda akan sular dururdu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı, kızı olmadan geçirdiği ilk babalar gününde kızından kalan eşyalarla hasret gideriyor. Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Yağlı'yı ziyaret ederek şehit babalarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda Yılmaz, 23 Eylül 2024 tarihinde, suçlu takibinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Sivas'ın ilk ve tak kadın şehidi olan Yılmaz'ın baba evinde, babalar gününde hüzün vardı.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı, kızı olmadan ilk babalar gününü yaşadı. Yağlı, evlerinde şehit kızı için oluşturdukları köşede, kızından kalan eşyalarla hasret giderdi.

"BABACIĞIM DEDİĞİNDE AKAN SULAR DURURDU"

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı, kızının sesini çok özlediğini söyleyerek duygulandı.

Kızının yokluğunu babalar gününde daha çok hissettiğini ifade eden acılı baba, Şeyda Yılmaz hakkında şunları söyledi:

En buruk babalar günü! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası: Sesini duyduğumda akan sular dururdu - 1. Resim

"Kızım ayrı bir değere sahipti, çok hareketliydi. Her zaman saygılı, sevgili, vatanını ve milletini düşünen, devletini seven biriydi. İşine çok bağlıydı. Bizi hiçbir zaman kırmazdı.

‘Babacığım' dediğinde akan sular dururdu. Kızımın Babalar gününde ‘babacığım babalar günün kutlu olsun' sesini çok özlüyorum. O sesi içimden hiç gitmiyor. Her zaman kulaklarımda çınlıyor.Onsuz geçen babalar günü biraz zor oluyor.

Kızım çoğunlukla dışarıda okuduğu için telefondan genelde kutlardı. Zaten polis olduktan sonra hiç babalar gününü kutlayamadık. Çünkü daha 9 aylık bir polisti. İçimizde bir yara kaldı.

En buruk babalar günü! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası: Sesini duyduğumda akan sular dururdu - 2. Resim

Basit olabilecek ama bizdeki manevi değeri çok yüksek olan eşyaları cam vitrin içine koyduk. Sabah, akşam, gece gelip bakıyoruz. Buradaki resimlerle, kızımızın elbisesiyle konuşuyoruz. Kendimize bir şekilde teselli bulmaya çalışıyoruz" 

En buruk babalar günü! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası: Sesini duyduğumda akan sular dururdu - 3. Resim

"TÜM TÜRKİYE'NİN KALBİNE DOKUNDU"

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, babalar gününde Yağlı'yı unutmayarak hem ziyaret etti hem de babalar gününü kutladı. Deveci, Şeyda'nın şehadetinin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini ifade ederek şöyle dedi:

"Babalar günü vesilesiyle Mehmet babamızı yalnız bırakmak istemedik. Şeyda'sız ilk babalar gününü geçireceğini biliyorduk. Şeyda, Türkiye'deki tüm insanların kalbine dokunan bir kardeşimizdi. Dernek ve onların bir evlatları olarak, babamızın babalar gününü kutlamaya geldik.

Anı köşesi, genellikle şehit ailelerimizin yapmış olduğu bir köşedir. Evlatlarının hasretlerini, yapmış oldukları köşede gideriyorlar. Mehmet babamız ve Nurgül annemiz de Şeyda için bir hatıra kösesi yaptılar.

Eve gelen ziyaretçilere evlatlarının bir parçasını burada gösteriyorlar. Bir hatırası burada sergileniyor diğer hatıraları ise derneğimizde bulunan Şeyda Yılmaz'ın emanetlerinde sergileniyor.

Yakınınızda, evinizde, mahallenizde, köyünüzde, ilçenizde, Şehit babası, şehit ailesi varsa evlatlarının yerini alabilirsiniz. Babalar gününü bu şekilde kutlayabilirsiniz. Bir şehit babasını veya bir gaziyi ziyaret ederek onlara moral verebilirsiniz" 

En buruk babalar günü! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası: Sesini duyduğumda akan sular dururdu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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