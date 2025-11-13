TFF, aralarında Eren Elmacı'nın da olduğu bahis oynayan 102 futbolcunun aldığı cezayı açıkladı. Bahis nedeniyle aldığı ceza belli olan Eren Elmalı Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynayacak mı, ceza süresi merak ediliyor.

EREN ELMALI FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig sporcuları hakkındaki almış olduğu bahis cezalarını açıkladı. 102 futbolcunun içerisinde yer alan Eren Elmalı'nın da cezası belli oldu. Galatasaray'ın sol beki olan genç futbolcu 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu nedenle 1 Aralık 2025'te oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

EREN ELMALI NE KADAR CEZA ALDI?

PFDK'nın aldığı karar göre Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

