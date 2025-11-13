Eren Elmalı Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Bahis cezası belli oldu
TFF, aralarında Eren Elmacı'nın da olduğu bahis oynayan 102 futbolcunun aldığı cezayı açıkladı. Bahis nedeniyle aldığı ceza belli olan Eren Elmalı Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynayacak mı, ceza süresi merak ediliyor.
PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle 102 futbolcuya ceza verirken, Galatasaraylı Eren Elmalı da 45 gün hak mahrumiyeti cezası alarak 1 Aralık 2025'teki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
- PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle 102 futbolcuya ceza açıkladı.
- Galatasaraylı Eren Elmalı da ceza alan futbolcular arasında yer alıyor.
- Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
- Bu ceza nedeniyle Eren Elmalı, 1 Aralık 2025'teki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynayamayacak.
PFDK bahis oynadığı gerekçesiyle 102 futbolcunun cezasını açıkladı. Cezası belli olan Eren Elmalı'nın derbiye yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.
EREN ELMALI FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig sporcuları hakkındaki almış olduğu bahis cezalarını açıkladı. 102 futbolcunun içerisinde yer alan Eren Elmalı'nın da cezası belli oldu. Galatasaray'ın sol beki olan genç futbolcu 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu nedenle 1 Aralık 2025'te oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
EREN ELMALI NE KADAR CEZA ALDI?
PFDK'nın aldığı karar göre Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
